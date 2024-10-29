Chernobylite Complete Edition посетит Nintendo Switch

Chernobylite Complete Edition находится в разработке для Nintendo Switch, объявили сегодня издатель Untold Tales и разработчик Farm 51. Игра выйдет «скоро».

Игра представляет собой ту же научно-фантастическую RPG-игру в жанре survival horror, которая дебютировала в 2021 году. Для версии Switch Untold Tales предложит полную базовую игру и всеми обновлениями контента на сегодняшний день, включая дополнительные сюжетные миссии, новые локации, дополнительное оружие, уникальные игровые режимы и многое другое.

Chernobylite — научно-фантастическая RPG-игра в жанре survival horror, действие которой происходит в пустошах Чернобыльской зоны отчуждения. Играйте за Игоря, физика и бывшего сотрудника печально известной Чернобыльской АЭС, который возвращается в Припять, чтобы расследовать таинственное исчезновение своей невесты спустя 30 лет после катастрофической ядерной катастрофы. Столкнитесь с враждебными военными силами, другими мусорщиками, мутировавшими существами и суровой радиационной средой. Испытайте приключение выживания, заговора, ужаса и одержимости, где ваш выбор формирует разворачивающуюся историю.