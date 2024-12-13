Chernobylite Complete Edition стала доступна на Nintendo Switch

The Farm 51 и Untold Tales сообщили, что Chernobylite Complete Edition уже доступна на Nintendo Switch. Вышел совершенно новый трейлер с живыми актерами, который также демонстрирует расширенный игровой процесс Switch.

Chernobylite — научно-фантастическая ролевая игра в жанре survival horror, действие которой происходит в пустошах Чернобыльской зоны отчуждения. Играйте за Игоря, физика и бывшего сотрудника печально известной Чернобыльской электростанции, который возвращается в Припять, чтобы расследовать таинственное исчезновение своей невесты спустя 30 лет после катастрофы. Столкнитесь с враждебными военными силами, другими мусорщиками, мутировавшими существами и суровой радиационной средой. Испытайте приключение выживания, заговора, ужаса и одержимости, где ваш выбор формирует разворачивающуюся историю.

Игра будет доступна в двух формах. Chernobylite Complete Edition поставляется с полной базовой игрой и всеми обновлениями контента на сегодняшний день, включая дополнительные сюжетные миссии, новые локации, дополнительное оружие, уникальные игровые режимы и многое другое.

Кроме того, в начале 2025 года выйдет Chernobylite Premium Edition со всем вышеперечисленным, а также цифровыми загрузками официального саундтрека и артбука Chernobylite вместе с двумя косметическими оружиями и DLC для убежищ — The Seasoned Scavenger и Irradiated Hideout DLC.