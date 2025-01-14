Сегодня стартовала Kickstarter-кампания по Chernobylite 2: Exclusion Zone

Сегодня стартует Kickstarter-кампания Chernobylite 2: Exclusion Zone, целью которой является дальнейшее расширение разрабатываемой компанией The Farm 51 ролевой игры с новыми возможностями, включая очень востребованную.

За последние несколько месяцев The Farm 51 выслушала и проанализировала отзывы фанатов об игре, заметив, что наиболее острой проблемой стал переход от боевой перспективы от первого лица в первой части серии к новой перспективе от третьего лица в сиквеле. Поэтому студия решила исправить эту проблему, введя переключаемую боевую перспективу от третьего и первого лица, но для этого она просит фанатов о поддержке. Более подробную информацию о кампании по сбору средств можно найти на странице игры на Kickstarter.

В честь начала Kickstarter-кампании The Farm 51 выпустила новый геймплейный трейлер, демонстрирующий некоторые из наиболее ярких особенностей игры.