ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Chicken Police: Into the HIVE! 07.11.2024
Адвенчура, Инди
5 13 оценок

Chicken Police: Into the Hive вышла в Steam

GeekBerserk
Новости

Chicken Police: Into the Hive теперь доступна в Steam. Релизный трейлер этой point-and-click адвенчуры познакомит вас с детективами и другими персонажами (в игре озвучены 30 героев) и покажет игровой мир, разбитый на 35 локаций. Присоединяйтесь к Сонни Фезерленду и Марти МакЧикену в их путешествии, полном перьев, любви и предательства.

Узнайте, смогут ли они раскопать секреты общества, чтобы остановить разрушительный заговор и сохранить себя в этом нуарном приключении!

Источник  
6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ещё один выкидыш нейросетевой.

0
GeekBerserk

Не знаю, не буду спорить на этот счёт

Но сама интерпретация Blacksad мне интересна

0