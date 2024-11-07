Chicken Police: Into the Hive вышла в Steam

Chicken Police: Into the Hive теперь доступна в Steam. Релизный трейлер этой point-and-click адвенчуры познакомит вас с детективами и другими персонажами (в игре озвучены 30 героев) и покажет игровой мир, разбитый на 35 локаций. Присоединяйтесь к Сонни Фезерленду и Марти МакЧикену в их путешествии, полном перьев, любви и предательства.

Узнайте, смогут ли они раскопать секреты общества, чтобы остановить разрушительный заговор и сохранить себя в этом нуарном приключении!