Chivalry 2 получила финальное обновление контента с новой картой и оружием

Разработчик Torn Banner Studios и издатель Tripwire Presents сегодня объявили о запуске финального бесплатного обновления контента для Chivalry 2, Regicide, которое теперь доступно на всех поддерживаемых платформах, включая ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Regicide переносит продолжающуюся войну между Орденом масонов и Агатией на эпическую новую карту, кульминацией которой является битва королей, а также добавляет новое универсальное древковое оружие, новый царственный пропуск на кампанию, новые возможности косметической настройки, а также дополнительные исправления ошибок и улучшения качества жизни.

Основные моменты обновления Chivalry 2 Regicide: