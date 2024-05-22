Chivalry 2 получила финальное обновление контента с новой картой и оружием

Разработчик Torn Banner Studios и издатель Tripwire Presents сегодня объявили о запуске финального бесплатного обновления контента для Chivalry 2, Regicide, которое теперь доступно на всех поддерживаемых платформах, включая ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Regicide переносит продолжающуюся войну между Орденом масонов и Агатией на эпическую новую карту, кульминацией которой является битва королей, а также добавляет новое универсальное древковое оружие, новый царственный пропуск на кампанию, новые возможности косметической настройки, а также дополнительные исправления ошибок и улучшения качества жизни.
Основные моменты обновления Chivalry 2 Regicide:
- Новая карта — Цареубийство в Цитадели Траяна. Финальная схватка между Орденом масонов и армией Агатиана подошла к порогу масонов. Битва начинается за стенами, когда атакующей армии Агатиана поручено захватить внешний лагерь и сопровождать таран «Удар льва», чтобы пробить передние ворота. Оказавшись внутри, солдаты будут сражаться по коридорам цитадели, прежде чем прибудут в замок Малрик, где король Малрик сам выйдет на поле боя. Окончательная карта подарит игрокам эпические, кинематографические моменты, даже если рассказы барда о вулканических тайнах цитаделей лишь немного искажают правду.
- Новое оружие — Гедендаг: Гедендаг обладает уникальными свойствами древкового оружия, созданными для того, чтобы дать ему собственную нишу, которую могут использовать классы Полеман и Инженер-пехотинец. Оружие заменяет традиционную большую дальность действия древкового оружия универсальностью, с уникальной головкой оружия, которая может наносить как тупой урон при ударах и атаках сверху, так и колющий урон при ударе по врагам. Кроме того, правильно рассчитанные специальные атаки наносят огромный урон лошадям и достаточно мощны, чтобы остановить их.
- Пропуск на кампанию по цареубийству: как и в традиционных боевых пропусках, игроки могут выполнять задания, чтобы прогрессировать, и зарабатывать внутриигровые награды, включая валюту и арсеналы, во время игры. Однако, в отличие от традиционных боевых пропусков, срок действия пропуска на кампанию цареубийства не истекает, и его можно проходить в удобном для игрока темпе. Игроки могут перейти на Premium Campaign Pass за 1000 внутриигровых крон, чтобы разблокировать дополнительные награды.
- Новые настройки персонажа и оружия: разблокируйте множество новых косметических опций, включая четыре новых варианта комплекта брони, пять новых раскрасок оружия, новый шлем и многое другое.
- Дополнительные исправления ошибок, улучшения качества жизни и улучшения производительности.
Жаль последняя, игра намного лучше чем тонна сетевых высрань.