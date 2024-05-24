На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача средневекового слэшера Chivalry 2

Epic Games уже успела приучить игроков к систематической раздаче разнообразных игр. На этой неделе любители халявы могут получить Farming Simulator 22 и Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, но мы знаем, что компания готовит еще несколько сюрпризов в рамках своей весенней распродажи.

Chivalry 2 - это игра, которую можно будет бесплатно забрать в Epic Games Store на следующей неделе: игра будет доступна с 30 мая по 6 июня. Об этом сообщил надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun, который практически никогда не ошибается.

Chivalry 2 может порадовать любителей средневековых слэшеров. Эта игра, дебютирующая в 2021 году, позволит вам вступать в схватки с холодным оружием. Разработчики из Torn Banner Studios выбрали гораздо больший масштаб столкновений, чем в первой части, и критики приняли их старания весьма достойно в период запуска: игра получила средний рейтинг 82 % (по данным Opencritic).