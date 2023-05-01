Chivalry 2 08.06.2021
6.4 80 оценок

Трейлер крупного обновления Raiding Party для Chivalry 2

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butcher69
Новости

Обновление Raiding Party для Chivalry 2, выпущенное для ПК (в Steam и Epic Games Store, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S является довольно крупным обновлений, с широким спектром нового контента и функций.

Обновление Chivalry 2: Winter War и все предыдущие обновления контента бесплатны для всех владельцев Chivalry 2 и являются частью обязательства разработчиков Torn Banner Studios по продолжению поддержки игры и ее сообщества.

В Chivalry 2 появится кросс-платформенную бета-версию партий, совершенно новую карту командных целей - "Разграбление Бриджтауна", меч тяжелой кавалерии, новое прохождение кампании - "Рейдовая партия", новый игровой режим - "Конная арена", боевые изменения и улучшения качества жизни.

Ключевые особенности обновления 2.8:

  • Кроссплатформенные вечеринки (BETA)
  • Stronghold - Улучшения производительности
  • Новое прохождение кампании - "Рейдовая партия"
  • Новая карта с командными целями - "Разграбление Бриджтауна"
  • Новый ограниченный по времени режим арены - "Конная арена"
  • Новое оружие - тяжелый кавалерийский меч
  • Лошади теперь доступны в Lionspire!
  • Боевые изменения
  • Улучшения QoL

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Трейлеры Обновления
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