Трейлер крупного обновления Raiding Party для Chivalry 2

Обновление Raiding Party для Chivalry 2, выпущенное для ПК (в Steam и Epic Games Store, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S является довольно крупным обновлений, с широким спектром нового контента и функций.
Обновление Chivalry 2: Winter War и все предыдущие обновления контента бесплатны для всех владельцев Chivalry 2 и являются частью обязательства разработчиков Torn Banner Studios по продолжению поддержки игры и ее сообщества.
В Chivalry 2 появится кросс-платформенную бета-версию партий, совершенно новую карту командных целей - "Разграбление Бриджтауна", меч тяжелой кавалерии, новое прохождение кампании - "Рейдовая партия", новый игровой режим - "Конная арена", боевые изменения и улучшения качества жизни.
Ключевые особенности обновления 2.8:
- Кроссплатформенные вечеринки (BETA)
- Stronghold - Улучшения производительности
- Новое прохождение кампании - "Рейдовая партия"
- Новая карта с командными целями - "Разграбление Бриджтауна"
- Новый ограниченный по времени режим арены - "Конная арена"
- Новое оружие - тяжелый кавалерийский меч
- Лошади теперь доступны в Lionspire!
- Боевые изменения
- Улучшения QoL
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.