Трейлер крупного обновления Raiding Party для Chivalry 2 ©

Обновление Raiding Party для Chivalry 2, выпущенное для ПК (в Steam и Epic Games Store, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S является довольно крупным обновлений, с широким спектром нового контента и функций.

Обновление Chivalry 2: Winter War и все предыдущие обновления контента бесплатны для всех владельцев Chivalry 2 и являются частью обязательства разработчиков Torn Banner Studios по продолжению поддержки игры и ее сообщества.

В Chivalry 2 появится кросс-платформенную бета-версию партий, совершенно новую карту командных целей - "Разграбление Бриджтауна", меч тяжелой кавалерии, новое прохождение кампании - "Рейдовая партия", новый игровой режим - "Конная арена", боевые изменения и улучшения качества жизни.

Ключевые особенности обновления 2.8:

Кроссплатформенные вечеринки (BETA)

Stronghold - Улучшения производительности

Новое прохождение кампании - "Рейдовая партия"

Новая карта с командными целями - "Разграбление Бриджтауна"

Новый ограниченный по времени режим арены - "Конная арена"

Новое оружие - тяжелый кавалерийский меч

Лошади теперь доступны в Lionspire!

Боевые изменения

Улучшения QoL

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.