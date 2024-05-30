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Chivalry 2 08.06.2021
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Средневековье
6.5 94 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача средневекового слэшера Chivalry 2

monk70
Новости

Epic Games представила свое следующее предложение в бесплатной раздаче игр. Chivalry 2 пришла на замену бесплатной версии Farming Simulator 22, выпущенной на прошлой неделе. Игра, разработанная Torn Banner Studios, известна своим беспокойным опытом средневековых войн, и на следующей неделе она будет доступна любому геймеру на ПК.

Многопользовательская игра предлагает сражения с участием до 64 бойцов на огромных аренах. Средневековый бой означает, что игроки владеют всем: от длинных мечей и кувалд до арбалетов, а также добавляются конные бои. Хотя на первый взгляд бой может показаться бессистемным, он включает в себя глубокую механику, такую ​​​​как парирование, цепочки, направленные атаки, удары ногами, метательное оружие, использование щита и другие элементы.

Chivalry 2 обычно стоит 39,99 долларов США и в настоящее время ее можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store. Предложение продлится до 6 июня, а когда этот день наступит, её место займет еще одна загадочная игра, которая станет бесплатной.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
PlatinumJack
Chivalry 2 обычно стоит 39,99 долларов США

Сайт сказочников и распространителей слухов!

2
jax baron

егс дурачок.

-3
PlatinumJack jax baron

цены в магазинах одинаковые, "дурачок"!

2
Пользователь ВКонтакте

Это для СНГ, а так 39,99. // Тони Монк

1
PlatinumJack Пользователь ВКонтакте

сайт же на забугорном домене и сидят только иностранцы, по этому нужно ценник забугорный писать, так?

3
Пользователь ВКонтакте PlatinumJack

Как автор хочет, так и пишет // Тони Монк

-2
1barac9U7ada7

Ценник указан 1199 руб, но сейчас бесплатно в раздачи дают. Взял ру аккаунта.

1
merimets

Угу - м, уже забрали

0
jax baron

берите, глупцы.

0
wianewa

Игра топовая, жаль онлайн давно сдох у 1й части. Вторая как-то не зашла. И по пиковому онлайну стима тоже видно, что 1 часть была лучше.

0
Trofikus

Раньше постоянно в ЕГС заходил.
Сейчас, только когда новость здесь прочитаю, что появилось игра - только тогда.

0