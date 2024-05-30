В Epic Games Store стартовала раздача средневекового слэшера Chivalry 2

Epic Games представила свое следующее предложение в бесплатной раздаче игр. Chivalry 2 пришла на замену бесплатной версии Farming Simulator 22, выпущенной на прошлой неделе. Игра, разработанная Torn Banner Studios, известна своим беспокойным опытом средневековых войн, и на следующей неделе она будет доступна любому геймеру на ПК.
Многопользовательская игра предлагает сражения с участием до 64 бойцов на огромных аренах. Средневековый бой означает, что игроки владеют всем: от длинных мечей и кувалд до арбалетов, а также добавляются конные бои. Хотя на первый взгляд бой может показаться бессистемным, он включает в себя глубокую механику, такую как парирование, цепочки, направленные атаки, удары ногами, метательное оружие, использование щита и другие элементы.
Chivalry 2 обычно стоит 39,99 долларов США и в настоящее время ее можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store. Предложение продлится до 6 июня, а когда этот день наступит, её место займет еще одна загадочная игра, которая станет бесплатной.
Сайт сказочников и распространителей слухов!
егс дурачок.
цены в магазинах одинаковые, "дурачок"!
Это для СНГ, а так 39,99. // Тони Монк
сайт же на забугорном домене и сидят только иностранцы, по этому нужно ценник забугорный писать, так?
Как автор хочет, так и пишет // Тони Монк
Ценник указан 1199 руб, но сейчас бесплатно в раздачи дают. Взял ру аккаунта.
Угу - м, уже забрали
берите, глупцы.
Игра топовая, жаль онлайн давно сдох у 1й части. Вторая как-то не зашла. И по пиковому онлайну стима тоже видно, что 1 часть была лучше.
Раньше постоянно в ЕГС заходил.
Сейчас, только когда новость здесь прочитаю, что появилось игра - только тогда.