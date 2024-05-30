В Epic Games Store стартовала раздача средневекового слэшера Chivalry 2

Epic Games представила свое следующее предложение в бесплатной раздаче игр. Chivalry 2 пришла на замену бесплатной версии Farming Simulator 22, выпущенной на прошлой неделе. Игра, разработанная Torn Banner Studios, известна своим беспокойным опытом средневековых войн, и на следующей неделе она будет доступна любому геймеру на ПК.

Многопользовательская игра предлагает сражения с участием до 64 бойцов на огромных аренах. Средневековый бой означает, что игроки владеют всем: от длинных мечей и кувалд до арбалетов, а также добавляются конные бои. Хотя на первый взгляд бой может показаться бессистемным, он включает в себя глубокую механику, такую ​​​​как парирование, цепочки, направленные атаки, удары ногами, метательное оружие, использование щита и другие элементы.

Chivalry 2 обычно стоит 39,99 долларов США и в настоящее время ее можно бесплатно забрать в магазине Epic Games Store. Предложение продлится до 6 июня, а когда этот день наступит, её место займет еще одна загадочная игра, которая станет бесплатной.