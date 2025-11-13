Chrono Odyssey готовится к перезапуску: разработчики обещают улучшить оптимизацию и графику

Создатели ролевой онлайн-игры Chrono Odyssey из студии Chrono Studio поделились новыми подробностями о ходе разработки после волны критики, последовавшей за летним тестированием. Команда признала, что основной упор сейчас сделан на оптимизацию и повышение производительности проекта, которые, по их словам, нередко влияют на визуальную часть игры. Однако разработчики заверили, что стараются свести потери в качестве графики к минимуму.

Студия также пообещала вскоре предоставить больше информации о последних изменениях и о том, как именно идёт процесс доработки. Игроки в комментариях позитивно оценили открытость команды, отметив, что подобная прозрачность вызывает доверие. Тем не менее, многие считают, что настоящую оценку можно будет дать лишь на следующем этапе тестирования.

Ранее Chrono Odyssey получила множество негативных отзывов — пользователи жаловались на низкую производительность, слабые анимации и устаревшую графику. Некоторые даже предположили, что проект изначально создавался для мобильных устройств. Руководитель студии признал, что разработка этой MMORPG стала самым сложным испытанием в его карьере и пообещал, что команда извлечёт уроки из ошибок, чтобы вернуть доверие аудитории.