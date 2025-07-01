Творчество игроков в Chrono Odyssey ужаснуло разработчиков

Совсем недавно прошел закрытый бета-тест MMORPG Chrono Odyssey. Авторы южнокорейской MMORPG познакомились с творениями игроков и ужаснулись.

Дело в том, что изначально разработчик не ставил ограничения на редактор персонажей, давая тем самым игрокам, возможность использовать полет фантазии. И вот тут игроки начали экспериментировать, намеренно создавая максимально уродливых персонажей. Чем расстроили разработчиков, и вынудили ввести ограничения.

Наша команда разработчиков изначально решила не накладывать ограничений на настройку персонажей. Мы хотели посмотреть, насколько далеко может зайти креативность игроков — позволить воображению обрести форму без ограничений. Во время внутреннего тестирования прием был очень позитивным, даже когда некоторые персонажи получились немного глупыми. Мы считали, что даже преувеличенная внешность — это выбор игрока, и мы приняли трудное решение предоставить полную свободу. (Установка ограничений была бы простым выходом.)



Однако этот ЗБТ полностью изменил нашу точку зрения. Мы были шокированы, увидев персонажей, намеренно созданных так, чтобы они выглядели как можно более странно и некомфортно — вплоть до искажения любимых моделей персонажей, над которыми так усердно работала наша команда. Это было честно душераздирающе. Для следующего теста мы наложим значимые ограничения. Этот опыт научил нас, что не все будет так, как мы себе представляем. Хотя мы надеялись отпраздновать креативность игроков в ее чистейшей форме, реальность оказалась совсем другой. Мы опечалены… но мы извлекли урок — говориться на официальной странице X.

Chrono Odyssey выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2025 года, позиционируется как «MMORPG следующего поколения» с открытым миром и механиками манипуляции временем.