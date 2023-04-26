Cities: Skylines послужила науке в исследовании, связанного с расстройствами личности ©

Группа австрийских ученых, специализирующихся на психологии, провела серию исследований, чтобы проверить влияние расстройств личности на навыки решения проблем. Геймерам будет интересно узнать, что в ходе эксперимента навыки испытуемых проверялись с помощью популярного градостроителя Cities: Skylines.

Для участия в исследовании были приглашены 242 взрослых, бывших пациентов психиатрических и психосоматических отделений. Среди испытуемых были те, кто боролся с расстройствами личности и депрессивными расстройствами. Были выделены следующие характеристики:

параноидальные черты (недоверие к окружающим);

антисоциальные (пренебрежение к социальным обязательствам и чувствам других людей);

шизотипические (уход от социальной жизни);

обсессивно-компульсивные (чрезмерный перфекционизм и негибкость).

Задача участников эксперимента заключалась в том, чтобы играть в популярную игру студии Colossal Order. По истечении определенного времени их успехи в расширении и управлении городом должны были оценить исследователи.



Поскольку некоторые из испытуемых ранее не имели опыта игры, перед выполнением задания им была предложена помощь в понимании всех ключевых аспектов геймплея Cities: Skylines.

Авторы исследования решили включить в эксперимент популярный градостроитель из-за многомерного геймплея, предлагаемого игрой, который заставляет игрока принимать ряд решений и предлагает множество решений при столкновении с проблемой. В качестве аргумента в пользу использования Cities: Skylines исследователи отмечают:

игровая система состоит из множества компонентов, включая огромное количество различных построек (районы, основные ресурсы, дороги, сооружения, электричество, водоснабжение и т.д.), вариантов (фискальные вопросы, составление бюджета, кредитование, управление движением, безопасность, здравоохранение и образование) и параметров (плотность населения, удовлетворенность жителей, экологические проблемы и преступность).

Затем был оценен эффект тестовой группы, и на основе сравнения и анализа собранных данных исследователи смогли сделать ряд выводов.

Игроки с шизотипическими, гистрионными и депрессивными чертами личности хуже всего справлялись с расширением города. Игроки с симптомами зависимой и параноидальной личности также испытывали трудности. Среди этих групп наиболее распространенными были проблемы, связанные с решением сложных задач, поставленных перед игроками в Cities: Skylines.

По словам респондентов, шизоидные, обсессивно-компульсивные и антисоциальные черты характера не оказали существенного влияния на успех в игре.

По словам Ульрике Кипман, одного из исследователей, участвовавших в проекте, исследование показало, что черты характера напрямую влияют на навыки решения проблем.



Среди черт, положительно влияющих на этот аспект, были ориентация на действие и работу или мотивация к творчеству. Люди с более высокими социальными навыками и более общительные были менее успешны.

Выводы также указывают на отсутствие корреляции между расстройствами личности и лучшей успеваемостью в ходе исследования:

... ни одна клиническая структура личности не была связана с более высокой эффективностью решения проблем (по сравнению с уровнем неклинических черт). Поскольку расстройства личности обычно связаны с повышенным уровнем невротизма, который, как было установлено, негативно влияет на решение проблем, этот результат также согласуется с общей клинической интуицией.

С быстрым развитием и популяризацией нашей среды можно с уверенностью предположить все большее участие видеоигр в академических исследованиях, как это представлено в тексте выше. Гибкость и разнообразие игр означает, что они могут успешно способствовать развитию многих областей науки и жизни.

Полный отчет об исследовании доступен здесь.