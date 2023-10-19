Размер Cities: Skylines 2 в 12 раз больше оригинала

В связи с приближением даты выхода Cities Skylines 2 компания Paradox сообщила полный размер загружаемой версии Cities Skylines 2, пояснив, что размер игры, посвященной строительству городов, составит "около 50 ГБ на момент выхода". При этом Cities Skylines, согласно официальным системным требованиям, требует 4 ГБ свободного места. Судя по официальным заявлениям, размер загружаемой версии Cities Skylines 2 в 12,5 раз больше, чем у предшественницы, а все выходящие DLC к Cities Skylines 2, скорее всего, еще больше увеличат размер игры на жестком диске.
Ранее Paradox уже рассказывала о производительности Cities Skylines 2, заявив, что новая игра от Colossal Order будет иметь проблемы с оптимизацией, но все же будет выпущена в намеченный срок. Издатель, стоящий за Crusader Kings и Europa Universalis, также рассказал о новой платформе для модов Cities Skylines 2 и о том, как они будут создаваться и распространяться среди игроков.
Paradox также сообщила, что предварительная загрузка Cities Skylines 2 не будет доступна в Steam, поэтому игрокам придется дождаться даты релиза, чтобы начать скачивать игру.
В бете новая часть весила 15, пока на прошлой неделе не завезли 4к текстуры. И размер магически увеличился
"новая игра от сolossal оrder будет иметь проблемы с оптимизацией" еще какие, первая часть напрягала систему жестко! а вторая вообще будет палить всякие 4090 и 13700... тут вся надежны на новые видюхи)
Пофиг на размер, даже если она 1 тб весить будет. Главное, что бы все механики в игре работали.