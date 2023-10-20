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Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.5 133 оценки

СТРИМ: Строим идеальный (нет) город в Cities: Skylines 2

PlayGround.ru
Новости

До релиза Cities: Skylines 2, сиквела популярного (и вполне живого) градостроительного симулятора еще 4 дня, но мы приглашаем вас посмотреть на него уже сегодня! Вместе оценим возможности игры, понаблюдаем за жителями и попробуем создать жизнеспособный город!

В эту пятницу стрим будет максимально расслабленным, так что если хотите не только посмотреть на игры (не самого популярного жанра) но и просто приятно поболтать на разные темы, то бессменные ведущие GRAF_RAGE и 4efy будут рады вас всех видеть!

плеер с трансляцией появится после ее начала

Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 17:00 по мск!

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
A E

крутая игра
ничего не сказать
1080р

2
KANSERVATOR

ого, а я хотел в 4к на 2060 поиграть на средних-высоких

1