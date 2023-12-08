City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #15 - экономика

В Дневниках Разработчиков 15 мы рассказываем о механике, которая не входит в ранний доступ. Частично, механика реализована, но на данный момент мы отдаём приоритет физике транспорта и ПДД. В скором времени, мы предоставим дорожную карту в которой подробно расскажем, какие игровые механики входят в ранний доступ.

В CCD 2.0. будет полноценная система экономики. И с её введением, Вы будете развиваться в мире игры и полноценно ощущать собственный прогресс. Благодаря возможности зарабатывать деньги, Вы будете видеть наглядные изменения на протяжении всей игры.

С точки зрения создания геймплея – экономика один из сложнейших элементов. Мы постарались её реализовать так, чтобы она не вызывала особых затруднений ни для кого, и при этом давала явное чувство прогресса и развития внутри мира игры.

Если коротко описать экономику CCD 2.0., то это: заработок внутриигровой валюты за работу таксистом и грузоперевозчиком, получение наград за выполнение заданий.

Полученные деньги Вы можете тратить на развитие собственного транспорта, его ремонт и замену расходников.



Кроме этого, экономика участвует во взаимодействии с различными ресурсами – вы сможете их приобретать и продавать.



После такого краткого ответа, предлагаем подробнее рассказать: каким именно образом можно взаимодействовать с деньгами в игре.

На скриншотах находится прототип UI. Все скриншоты сделаны прямиком из UE5 и не отражают финального качества продукта. На скриншотах демонстрируются механики, которые уже были показаны в формате гиф-изображений. Это механики входящие в систему экономики.

Со старта игры Вам не доступен весь транспортный парк, как это было в оригинальном CCD.

Но у Вас будет возможность. Например, стартовый автомобиль Вы сможете модернизировать как угодно, конечно, в рамках заложенными нами возможностей.



Также, в CCD 2.0. деньги тратятся на всё самое важное при вождении автомобиля: заправка, ремонт, автомойка.



По мере заработка денег, можно будет отказаться от развития старого автомобиля и посмотреть в сторону приобретения нового. Но в то же время, Вы вольны не отказываться от полюбившегося автомобиля и модернизировать его как угодно в рамках возможностей игры.

Одна из последних реализованных нами механик – приобретение автомобиля. Скриншот сделан на нашем полигоне, где мы тестируем все игровые механики, прежде чем расставлять их в городе.

Отдельно отметим, что получить автомобили и возможности их модернизации можно и другим путём. В CCD 2.0. таким образом мы чётко показываем Вашу прогрессию как игрока, добавляем возможности развития внутри игры.



Кроме траты денег на автомобили, также Вы сможете полноценно торговать с различными предприятиями: самостоятельно приобретать ресурсы одного вида и привозить их тем, кому требуется.



В грузоперевозках это важный элемент, позволяющий Вам отслеживать изменение игрового мира. Если Вы выступаете как наёмный работник – то ограничитесь только зарплатой.



Если же Вы выступаете как самостоятельный предприниматель, за свой счёт приобретаете ресурсы и привозите их различным предприятиям – Вы получите иную награду.



Таким образом, между Вами как игроком и миром игры формируется уникальная взаимосвязь, основанная на экономике игры. Это даёт индивидуальный опыт для каждого игрока.

Связь Вашего транспорта, поддерживающих систем, и разных ресурсов, формирует базовую потребность в менеджменте. Вы должны выстраивать собственную тактику прогрессии.



Впрочем, если Вам не интересно формировать оптимальный маршрут и и выбирать товары, приносящие наибольшую выгоду, Вы всё равно не останетесь без денег. При работе таксистом, например, награда формируется от Вашего рейтинга водителя.



Таким образом, Вы будете получать достойную награду, зависящую от Ваших навыков, как на грузоперевозках, так и при работе таксистом.



После выполнения различных заданий, Вы тоже будете получать соответствующую награду. Это могут быть деньги, либо, в зависимости от контекста, – новая автозапчасть для машины.



Мы не ограничиваем игроков в приобретении транспорта и модификации каждого из них под собственные нужды.



У Вас может быть неограниченное количество автомобилей одной и той же марки, однако, каждый из них будет оптимизирован под разные цели. Для всех автомобилей предусмотрены парковочные места, которые Вы сможете так же приобрести.



В дневниках про архитектуру игры, мы коротко затрагивали такой объект как гараж. Ваш гараж, и он же по совместительству дом, является не только парковкой для автомобиля, но и местом, где Вы сможете заменить детали автомобиля, помыть транспорт и сменить время суток. Это место очень важно для общего погружения в игру, где Вы будете ощущать себя частью целого мира.



Поэтому, финальным штрихом в системе экономики, служит возможность приобрести новый дом для себя как персонажа и для Вашего транспорта.

Будет ли расширение опасных ситуаций? если да, то каких?

Расширение опасных ситуаций планируется, но в каком виде – пока сообщать не будем. Мы не хотим разочаровать, если это не войдет в Ранний доступ.

Будет ли биотопливо?

Нет, в раннем доступе его не будет. Тоже самое, как и с электрокарами.

Будет ли разный тип бензина (92, 95, 98)?

Да, это была одна из самых ранних фич, которую мы внедрили в игру.

Будут ли отличаться цены на разных АЗС? Будут ли цены меняться на АЗС в зависимости от времени?

Если геймдизайнер не забудет настроить параметры :)

Подробнее о предстоящей игре, до её выхода, Вы всегда можете ознакомиться в Дневниках Разработки, регулярно выходящих раз в две недели.