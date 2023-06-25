City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #3

Третий дневник будет посвящён неотъемлемой составляющей CCD: обучению правилам дорожного движения.
Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.
Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.
В CCD 2.0 автодром спроектирован с точки зрения последовательного прохождения всех упражнений. В тоже время, Вы сможете самостоятельно выбрать элемент, который хочется изучить.
Автодром - важная часть геймплея с несколько расширенным функционалом, по сравнению с оригинальным CCD. На автодроме будут доступны:
- Возможность выполнять упражнения, для оттачивания навыков вождения с последующим выставлением оценки
- Отработка упражнений только тех, в которых Вы заинтересованы, без системы оценивания
- Пройти весь комплекс упражнений на оценку
На автодроме есть множество интерактивных объектов, благодаря им, Вы будете понимать, когда совершаете ошибку. Либо можете просто устроить краш-тест своего автомобиля.
Выполнение поставленных задач, ведёт к экзамену в городе. Для начинающих водителей, эта система поможет подготовиться к полноценному участию в жизни дорожного движения.
#1 Въезд в горку
На автодроме, горка - это возвышенность с уклоном в 12°. По всем требованиям, мы должны заехать на высшую точку, остановиться, после чего аккуратно съехать.
#2 Змейка
Упражнение, в котором Вам требуется совершить маневрирование по предельно плавной траектории, не задевая конусов. Змейка - одно из самых интересных классических упражнений при подготовке к вождению в городе.
#3 Разворот в ограниченном пространстве
Мы подходим к сложным упражнениям, к этому моменту, Вам потребуется по-настоящему чувствовать свой транспорт.
#4 Въезд в бокс задним входом
Закрепляющее навыки маневрирования упражнение, помогающее окончательно освоиться с габаритами транспорта.
#5 Параллельная парковка
Это упражнение – маленькая проверка всех Ваших навыков вождения. Для большего погружения в процесс, на автодроме находятся макеты автомобилей, имитирующие настоящих участников дорожного движения.
- Кроме упражнений, в CCD 2.0. будет сохранен упор на соблюдение правил дорожного движения?
Да, мы считаем ПДД одной из важных составляющих геймплея, и стараемся углубить взаимодействие игрока и ПДД.
- Звуки будут как в оригинальном CCD, или измененные?
С переходом на UE - звуки в игре будут изменены.
- Что будет с оригинальным CCD?
Он останется у игроков, в том виде, к которому они привыкли, мы не заменяем и тем более не отбираем игру у людей. Мы не исключаем возможности выхода небольших обновлений для оригинального City Car Driving, но сейчас все силы сконцентрированы на разработке City Car Driving 2.0.
- Планируется поддержка Steam Workshop?
Да. Мы хотим дать людям возможность делиться собственными модификациями с максимальным удобством.
- Будет возможность гибко настраивать плотность трафика, количество пешеходов, погодные условия как в оригинальном CCD?
Нет, мы стараемся дать новый опыт всем пользователям, поэтому пробуем другой подход. Например, погода теперь динамичная, а о трафике мы расскажем в специальном дневнике посвященном именно транспорту.
- В CCD 2.0. планируется ввести мотоциклы?
В раннем доступе – точно нет.
- Система усталости, голода, и так далее планируются?
Нет, мы считаем это лишним усложнением для настоящего и живого человека, который самому требуется отдыхать и питаться, особенно при игре в автосимулятор, где нужно концентрировать своё внимание.
В следующем выпуске, мы немного поговорим об игровом мире, покажем несколько скриншотов наполнения локаций, и расскажем о подходе к левел-дизайну.
Дневники разработки выходят раз в две недели, в них мы детально рассказываем про разработку игры. Не пропускайте!
Так теперь вообще будет всё как в реальности?
т.е. практика с теорией и голосовым помощником?! Тогда это топчик!