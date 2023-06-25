City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #3

Третий дневник будет посвящён неотъемлемой составляющей CCD: обучению правилам дорожного движения.

Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.

Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.

В CCD 2.0 автодром спроектирован с точки зрения последовательного прохождения всех упражнений. В тоже время, Вы сможете самостоятельно выбрать элемент, который хочется изучить.

Автодром - важная часть геймплея с несколько расширенным функционалом, по сравнению с оригинальным CCD. На автодроме будут доступны:

Возможность выполнять упражнения, для оттачивания навыков вождения с последующим выставлением оценки

Отработка упражнений только тех, в которых Вы заинтересованы, без системы оценивания

Пройти весь комплекс упражнений на оценку

На автодроме есть множество интерактивных объектов, благодаря им, Вы будете понимать, когда совершаете ошибку. Либо можете просто устроить краш-тест своего автомобиля.

Выполнение поставленных задач, ведёт к экзамену в городе. Для начинающих водителей, эта система поможет подготовиться к полноценному участию в жизни дорожного движения.

#1 Въезд в горку

На автодроме, горка - это возвышенность с уклоном в 12°. По всем требованиям, мы должны заехать на высшую точку, остановиться, после чего аккуратно съехать.

#2 Змейка

Упражнение, в котором Вам требуется совершить маневрирование по предельно плавной траектории, не задевая конусов. Змейка - одно из самых интересных классических упражнений при подготовке к вождению в городе.

#3 Разворот в ограниченном пространстве

Мы подходим к сложным упражнениям, к этому моменту, Вам потребуется по-настоящему чувствовать свой транспорт.

#4 Въезд в бокс задним входом

Закрепляющее навыки маневрирования упражнение, помогающее окончательно освоиться с габаритами транспорта.

#5 Параллельная парковка

Это упражнение – маленькая проверка всех Ваших навыков вождения. Для большего погружения в процесс, на автодроме находятся макеты автомобилей, имитирующие настоящих участников дорожного движения.

Кроме упражнений, в CCD 2.0. будет сохранен упор на соблюдение правил дорожного движения?

Да, мы считаем ПДД одной из важных составляющих геймплея, и стараемся углубить взаимодействие игрока и ПДД.

Звуки будут как в оригинальном CCD, или измененные?

С переходом на UE - звуки в игре будут изменены.

Что будет с оригинальным CCD?

Он останется у игроков, в том виде, к которому они привыкли, мы не заменяем и тем более не отбираем игру у людей. Мы не исключаем возможности выхода небольших обновлений для оригинального City Car Driving, но сейчас все силы сконцентрированы на разработке City Car Driving 2.0.

Планируется поддержка Steam Workshop?

Да. Мы хотим дать людям возможность делиться собственными модификациями с максимальным удобством.

Будет возможность гибко настраивать плотность трафика, количество пешеходов, погодные условия как в оригинальном CCD?

Нет, мы стараемся дать новый опыт всем пользователям, поэтому пробуем другой подход. Например, погода теперь динамичная, а о трафике мы расскажем в специальном дневнике посвященном именно транспорту.

В CCD 2.0. планируется ввести мотоциклы?

В раннем доступе – точно нет.

Система усталости, голода, и так далее планируются?

Нет, мы считаем это лишним усложнением для настоящего и живого человека, который самому требуется отдыхать и питаться, особенно при игре в автосимулятор, где нужно концентрировать своё внимание.

В следующем выпуске, мы немного поговорим об игровом мире, покажем несколько скриншотов наполнения локаций, и расскажем о подходе к левел-дизайну.

Дневники разработки выходят раз в две недели, в них мы детально рассказываем про разработку игры. Не пропускайте!