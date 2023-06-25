City Car Driving 2.0 1-й квартал 2024 г.
5.2 5 оценок

City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #3

pantogamr34

Третий дневник будет посвящён неотъемлемой составляющей CCD: обучению правилам дорожного движения.
Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.

Как и в оригинальном City Car Driving, Вас ждёт ряд полезных упражнений которые помогут освоить вождение на хорошем уровне.
В CCD 2.0 автодром спроектирован с точки зрения последовательного прохождения всех упражнений. В тоже время, Вы сможете самостоятельно выбрать элемент, который хочется изучить.

Автодром - важная часть геймплея с несколько расширенным функционалом, по сравнению с оригинальным CCD. На автодроме будут доступны:

  • Возможность выполнять упражнения, для оттачивания навыков вождения с последующим выставлением оценки
  • Отработка упражнений только тех, в которых Вы заинтересованы, без системы оценивания
  • Пройти весь комплекс упражнений на оценку

На автодроме есть множество интерактивных объектов, благодаря им, Вы будете понимать, когда совершаете ошибку. Либо можете просто устроить краш-тест своего автомобиля.

Выполнение поставленных задач, ведёт к экзамену в городе. Для начинающих водителей, эта система поможет подготовиться к полноценному участию в жизни дорожного движения.

#1 Въезд в горку

На автодроме, горка - это возвышенность с уклоном в 12°. По всем требованиям, мы должны заехать на высшую точку, остановиться, после чего аккуратно съехать.

#2 Змейка

Упражнение, в котором Вам требуется совершить маневрирование по предельно плавной траектории, не задевая конусов. Змейка - одно из самых интересных классических упражнений при подготовке к вождению в городе.

#3 Разворот в ограниченном пространстве

Мы подходим к сложным упражнениям, к этому моменту, Вам потребуется по-настоящему чувствовать свой транспорт.

#4 Въезд в бокс задним входом

Закрепляющее навыки маневрирования упражнение, помогающее окончательно освоиться с габаритами транспорта.

#5 Параллельная парковка

Это упражнение – маленькая проверка всех Ваших навыков вождения. Для большего погружения в процесс, на автодроме находятся макеты автомобилей, имитирующие настоящих участников дорожного движения.

  • Кроме упражнений, в CCD 2.0. будет сохранен упор на соблюдение правил дорожного движения?

Да, мы считаем ПДД одной из важных составляющих геймплея, и стараемся углубить взаимодействие игрока и ПДД.

  • Звуки будут как в оригинальном CCD, или измененные?

С переходом на UE - звуки в игре будут изменены.

  • Что будет с оригинальным CCD?

Он останется у игроков, в том виде, к которому они привыкли, мы не заменяем и тем более не отбираем игру у людей. Мы не исключаем возможности выхода небольших обновлений для оригинального City Car Driving, но сейчас все силы сконцентрированы на разработке City Car Driving 2.0.

  • Планируется поддержка Steam Workshop?

Да. Мы хотим дать людям возможность делиться собственными модификациями с максимальным удобством.

  • Будет возможность гибко настраивать плотность трафика, количество пешеходов, погодные условия как в оригинальном CCD?

Нет, мы стараемся дать новый опыт всем пользователям, поэтому пробуем другой подход. Например, погода теперь динамичная, а о трафике мы расскажем в специальном дневнике посвященном именно транспорту.

  • В CCD 2.0. планируется ввести мотоциклы?

В раннем доступе – точно нет.

  • Система усталости, голода, и так далее планируются?

Нет, мы считаем это лишним усложнением для настоящего и живого человека, который самому требуется отдыхать и питаться, особенно при игре в автосимулятор, где нужно концентрировать своё внимание.

В следующем выпуске, мы немного поговорим об игровом мире, покажем несколько скриншотов наполнения локаций, и расскажем о подходе к левел-дизайну.

Дневники разработки выходят раз в две недели, в них мы детально рассказываем про разработку игры. Не пропускайте!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
dangerous_beast

Так теперь вообще будет всё как в реальности?
т.е. практика с теорией и голосовым помощником?! Тогда это топчик!

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