City Car Driving 2.0 - Новости разработки #5

Авторы подготовили для вас новости разработки #5, где поделились дополнительной информацией и ответили на новые вопросы, суть которых можно свести к следующему:

Будет мультиплеер?

"Мы понимаем, что многие хотят видеть мультиплеер, но на данный момент у нас нет возможности его реализовать".. (Стоп, что? Ребята на коленке на раз-два сделали рабочий мультиплеер для прошлой части, но их за это засудили.. Это уже сюр какой-то. Ну не можете сами - наймите их. Да они и забесплатно сделают, как в прошлый раз).

2. Осуществляется поддержка геймпада, руля, и других устройств?

Да. Примерно как в прошлом CCD.

3. В CCD 2.0. будут разные регионы, страны и т.д.?

Только город Порто-Валанта в средиземноморском регионе.

4. Будет поддержка TrackIR?

Нет.

5. Будет поддержка VR?

Нет. (Вообще-то на этом движке поддержка VR есть по умолчанию, и её можно задействовать с помощью UEVR от praydog, но всё равно хрен вам, а не VR, у нас лапки)

6. Кроме упражнений, в CCD 2.0, будет сохранен упор на соблюдение правил дорожного движения?

Само собой, в этом смысл данного симулятора. (А кто, кстати, задавал этот вопрос?)

7. Будет возможность гибко настраивать плотность трафика, количество пешеходов, погодные условия как в оригинальном CCD?

Не, извините.

8. Планируется поддержка Steam Workshop?

Да. (Вот за это реально огромное спасибо!)

9. Это всё-таки тренажер или игра?

Игра про стояние в пробках. Выиграет самый терпеливый.

10. Что с лицензированным авто?

Однозначно нет и не будет.

11. Почему игра выйдет в раннем доступе?

Хотим бюджет, как у Star Citizen и кормить обещаниями, но на практике выходит только второе.

12. Какими планируются DLC? Как вообще будет происходить дальнейшее обновление контентом, после выхода игры в раннем доступе?

Сейчас – никакими. Потом тоже.

13. В раннем доступе будут заднеприводные автомобили?

Нет.

14. Не думали про систему загрязнения лобового стекла? Чтобы нужна была омывающая жидкость, и дворники имели смысл, кроме, когда идёт дождь?

Думали! Но до конца не придумали..

15. Будут ли погодные условия влиять на внешний вид пешеходов?

Нет, пешеходы будут одинаковыми под любыми погодными условиями! (Лень делать, поэтому и взяли город, где нет морозов и снежной зимы).

16. Вы работали над видом в салоне? Так, чтобы и обзор был и приборную панель видно было и цифры спидометра.

Да.

17. Скоро будет обновление дорожной карты?

К лету.

18. Игры на движке UE имеют крайне неприятную физику. Было ли с этим что-то сделано, может какой-то модуль, отвечающий за физику?

Да.

19. Город кажется «стерильным»: дорожные знаки, как с завода, на них нет напыления, например. С этим будет что-то сделано?

Конкретно со знаками – нет. Максимум добавим несколько моделек мусора у дорог.

20. Какая целевая аудитория? Есть BeamNG, где физика и куча машин, есть Forza, где графика и куча машин. А для чего CCD?

Симуляция ПДД.

21. А проектор на лобовое стекло будет в игре?

Нет.

22. Планируются руки, ноги, тело водителя и соответственно анимированное переключение передач и т.д., при виде от 1-го лица?

Нет.

23. Будет ли возможность управлять общественным транспортом и создавать свои собственные маршруты на карте? И на каком этапе это будет реализовано.

Нет.

24. Кажется, что от третьего лица камера резковата. На кочках укачивает...

В настройках игры этот эффект можно будет отключить.

25. Почему не сделать грузовики или фургоны, и для них же грузы?

Вы что - у нас же лапки, это сложна, так что нет.

26. Когда уже будут системные требования?

Когда нас насильно заставят их указать при публикации продукта.

27. Почему в дневниках, иногда, происходит что-то странное? Например, видео без звука, либо летающие машины на экране, без детальных пояснений?

Радуйтесь, что проект демонстрируется в состоянии "как есть" и без попыток приукрасить действительность!

28. Периодически, вы спрашиваете идеи сообщества, а что с ними собираетесь делать?

"Мы собираем список идей на будущее, кто и что хотел бы увидеть в игре. Самые крутые идеи, или отлично вписывающееся в игру – будет реализованы в будущем". (- СЕРЬЁЗНО?! ВАС УЖЕ СКОРО КАК ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРОСЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ МУЛЬТИПЛЕЕР, А ВЫ В ИТОГЕ ЗАСУДИЛИ РЕАЛИЗОВАВШИХ И ТАК ЕГО И НЕ ВВЕЛИ!)

29. Ваша команда разработчиков в большей своей состоит из сотрудников СНГ?

Да, вся команда состоит из резидентов СНГ. Но игру мы сделаем для Запада, Россию делать не хотим.

30. Что по саундтреку и радио?

Возможно.

31. Будет возможность отключить HUD?

Да, но это не касается UI механик игры подобных автомойке, СТО, АЗС.

32. А NPC могут быть более живыми? А то как будто в GTA Vice City зашли

Вряд-ли.

33. Периодически, пишут про контрастность игры, она слишком яркая. Вы не пробовали сделать более пастельные тона?

Пробовали. Но начальству не понравилось, поэтому оставим вырвиглазную палитру.

24. А будет ли в игре железная дорога и будут по ним поезда ходить?

Нет.

25. Будет закрытый бета-тест?

Да.

26. Непонятно, а что в итоге вы решили сделать с такси?

Ничего, не будет его.

27. Мы сможем выходить из машины и гулять по городу?

См. п. про мультиплеер.

28. В CCD 2.0. будет имитация повреждений автомобиля, после которого он теряет свой функционал?

Упрощённо, как в старом CCD.

29. Система усталости, голода, и так далее планируются?

Только механика усталости и пьяного вождения.

30. Сколько человек в команде?

ВОСЕМНАДЦАТЬ!

31. Где Россия?

За окном.

32. Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0. собственные машины?

Да. И это хорошо и это правильно.

33. Почему это новый продукт, а не развитие оригинального City Car Driving?

Главный приказал сменить движок, теперь страдаем...

34. Будет возможность создавать и добавлять в City Car Driving 2.0 собственные карты?

Are you ohreneli tam? Vy na primere mul'tipleyera yeshcho ne ponyali?!

35. Будут машины из оригинального CCD в 2.0?

Нет.

36. Звуки будут как в оригинальном CCD, или измененные?

Изменённые.

37. Что будет с оригинальным CCD?

Будет предан забвению.

38. В CCD 2.0 планируется ввести мотоциклы?

Точно нет.

39. Будут ли в CCD2 прицепы?

Не, но потом можт и добавим, если будете хорошо себя вести и перестанете просить мультиплеер.

40. Будет озвученный навигатор?

Нет.

41. Планируются дополнительные секции для светофоров?

Само собой, уже сделали дажи!

42. На дорогах будут происходить различные строительные работы?

Да, примерно ка в прошлой версии симулятора.

43. Будет демо-версия игры?

Нет.

44. Почему улицы такие чистые и идеальные?

Потому что пока лень это всё делать. Может и добавим малясь декалей на релизе.

45. Будут ли эконом и спорт режимы в машинах?

Нет.

46. Будут электрокары доступные для игры?

Нет.

47. Планируете релиз на консолях, а не только ПК?

Нет.

48. А как обстоят дела с облачным геймингом?

И это тоже на данный момент нет.

49. А микротранзакции будут?

Первый вопрос, где наше "нет" прозвучит как что-то хорошее. Нет, микротранзакции не планируются и не будут присутствовать в CCD 2.0!!! Ура!!!

50. Почему на многие просьбы ответ "нет этого не будет"?

Вид игры уже распланирован руководством, ничего более реализовать не можем.

51. Будет ли расширение опасных ситуаций? если да, то каких?

Нет.

52. Будет ли биотопливо?

Тоже самое, как и с электрокарами - нет.

53. Будет ли разный тип бензина (92, 95, 98)?

Да.

54. Будут ли отличаться цены на разных АЗС? Будут ли цены меняться на АЗС в зависимости от времени?

Если геймдизайнер не забудет настроить параметры :)

55. На каком движке создаётся игра?

Unreal Engine 5. Да-да, тот самый, с красивыми технодемками и встроенной поддержкой VR. Но не ждите ни того, ни другого.

56. Как обстоят дела с кастомизацией?

Её не будет. Но потом может и добавим.

57. Если будете добавлять автомобили в игру дальше, как вам идея устраивать голосование за вариант «сообщества»?

Нам вообще не проблема проводить подобные события и опросы. Только не думайте, что их результат что-то даст. Помните про мультиплеер?🤣

58. Будет междугородняя трасса?

Какая трасса? Мы делаем только один простенький город с небольшой загородной трассой. Пока всё.

59. Когда видео с полноценным геймплеем?

Когда совсем уж приспичит.

60. Будут ли играбельными грузовые автомобили и автобусы?

Нет.

70. Будет ли поддержка кокпита, как для симрейсингов?

Нет.

71. Будет ли первичный экзамен для получения водительского удостоверения?

Да, конечно.

72. А полноценная система штрафов?

Конечно! Это мы любим!

73. Благодаря изменениям в физике будет ли возможен в игре дрифт?

Возможно получиться.

74. Будет ли реализация полиции?

Не факт.