Clair Obscur: Expedition 33 получит официальный артбук

Разработчики Sandfall Interactive не намерены ограничиваться одной шедевральной игрой. А потому они планируют выпустить официальный артбук для своего дебютного релиза - Clair Obscur: Expedition 33.

Информацию об этом предоставило французское издательство Pix'n Love, которому и доверили подготовку и распространение материалов. По словам издательства, артбук получила название CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 L'ARTBOOK OFFICIEL. Релиз запланирован на 2025 год, но точной даты выхода пока нет.

Pix'n Love, Kepler_Interact и SandfallGames рады сообщить о появлении официального артбука Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году! Нам не терпится рассказать вам больше об этом великолепном проекте! До скорой встречи...

Clair Obscur: Expedition 33 - новая ролевая игра от Sandfall Interactive и Kepler Interactive, действие которой разворачивается в мрачном мире фэнтезийной Франции времен Belle Époque. Цель игры - уничтожить Художницу, существо, которое ежегодно стирает с лица земли всех, кто достиг определенного возраста.