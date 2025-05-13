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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 371 оценка

Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний

monk70 monk70

Компания Sandfall Interactive объявила, что саундтрек ее дебютной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний.

Эта новость следует за объявлением на прошлой неделе о том, что саундтрек возглавил чарты Billboard с 18 миллионами прослушиваний. Саундтрек, созданный Лориеном Тестардом, состоит из колоссальных 154 треков, что составляет 8 часов музыки.

Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 возглавил чарт классических альбомов Billboard

Композитор сказал:

Спасибо вам от всего сердца. Разделить с вами это приключение — незабываемая радость. Спасибо за то, что играете и воплощаете наши мечты в реальность.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Fronyx

Спасибо, Мон Ами

1
SEAL-KillerXXL

Алиииииинааааа , арииииинаааа

Пользователь ВКонтакте

Это шедеврально. // Юрий Абрамов

Ден

Музон в игре безупречен.

erkins007

154 трека в игре от небольшой студии.

Причем некоторые там действительно шедевральные.

Kubominator

На любителя