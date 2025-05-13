Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний

Компания Sandfall Interactive объявила, что саундтрек ее дебютной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний.
Эта новость следует за объявлением на прошлой неделе о том, что саундтрек возглавил чарты Billboard с 18 миллионами прослушиваний. Саундтрек, созданный Лориеном Тестардом, состоит из колоссальных 154 треков, что составляет 8 часов музыки.
Композитор сказал:
Спасибо вам от всего сердца. Разделить с вами это приключение — незабываемая радость. Спасибо за то, что играете и воплощаете наши мечты в реальность.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Спасибо, Мон Ами
Алиииииинааааа , арииииинаааа
Это шедеврально. // Юрий Абрамов
Музон в игре безупречен.
154 трека в игре от небольшой студии.
Причем некоторые там действительно шедевральные.
На любителя