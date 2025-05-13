Саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний

Компания Sandfall Interactive объявила, что саундтрек ее дебютной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 превысил 33 миллиона прослушиваний.

Эта новость следует за объявлением на прошлой неделе о том, что саундтрек возглавил чарты Billboard с 18 миллионами прослушиваний. Саундтрек, созданный Лориеном Тестардом, состоит из колоссальных 154 треков, что составляет 8 часов музыки.

Композитор сказал:

Спасибо вам от всего сердца. Разделить с вами это приключение — незабываемая радость. Спасибо за то, что играете и воплощаете наши мечты в реальность.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.