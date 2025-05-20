Netflix выпустит анимационный сериал по Clash of Clans

Стриминговая платформа Netflix объявила о начале работы над анимационным сериалом, основанным на культовой мобильной стратегии Clash of Clans от финской студии Supercell.

Сейчас проект находится на раннем этапе — предпродакшене, в рамках которого ведётся разработка концепции, сценариев и визуального стиля. Из-за этого пока не раскрываются ключевые детали: ни предполагаемая дата премьеры, ни имена аниматоров, сценаристов или озвучивающих актёров, которые будут участвовать в создании шоу.