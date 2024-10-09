MicroProse издаст Cleared Hot - любовное послание фанатам Desert Strike

Издательство MicroProse, то самое, что подарило нам кучу симуляторов и стратегий, объявило о партнёрстве с Cfinger Games. Вместе они готовят игру под названием Cleared Hot. По сути, это современное переосмысление легендарной Desert Strike, только с современной физикой и тактическими элементами.

Итак, что же нас ждёт? Представьте себе: вы за штурвалом навороченного боевого вертолёта, который, кстати, можно прокачивать. Вокруг кипит сражение, а вы лавируете между вражескими выстрелами, попутно поливая противника свинцовым дождём. А ещё разработчики обещают какую-то хитрую систему с тросами и магнитами. Говорят, можно будет даже перенаправлять вражеские ракеты. Или, например, метать камни во врагов. В общем, вас ждёт настоящий простор для творческого уничтожения врагов — всё, что нужно истинному ценителю экшена.

Крис Анселл, директор по маркетингу MicroProse, не скрывает своего восторга:

Мы в полном восторге от того, что Cleared Hot пополнит нашу легендарную линейку игр. Она идеально вписывается в нашу философию — давать геймерам свежие и увлекательные проекты. В ней есть всё: и ностальгия, и оригинальные идеи, и интересный экшен с реалистичной физикой.

Что касается точной даты выхода, то у игры её пока нет, но зато есть страница в Steam.