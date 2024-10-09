MicroProse издаст Cleared Hot - любовное послание фанатам Desert Strike

Издательство MicroProse, то самое, что подарило нам кучу симуляторов и стратегий, объявило о партнёрстве с Cfinger Games. Вместе они готовят игру под названием Cleared Hot. По сути, это современное переосмысление легендарной Desert Strike, только с современной физикой и тактическими элементами.
Итак, что же нас ждёт? Представьте себе: вы за штурвалом навороченного боевого вертолёта, который, кстати, можно прокачивать. Вокруг кипит сражение, а вы лавируете между вражескими выстрелами, попутно поливая противника свинцовым дождём. А ещё разработчики обещают какую-то хитрую систему с тросами и магнитами. Говорят, можно будет даже перенаправлять вражеские ракеты. Или, например, метать камни во врагов. В общем, вас ждёт настоящий простор для творческого уничтожения врагов — всё, что нужно истинному ценителю экшена.
Крис Анселл, директор по маркетингу MicroProse, не скрывает своего восторга:
Мы в полном восторге от того, что Cleared Hot пополнит нашу легендарную линейку игр. Она идеально вписывается в нашу философию — давать геймерам свежие и увлекательные проекты. В ней есть всё: и ностальгия, и оригинальные идеи, и интересный экшен с реалистичной физикой.
Что касается точной даты выхода, то у игры её пока нет, но зато есть страница в Steam.
Это ахеренно
:) Пожалуй эта игра, да может еще Ecco the Dolphin и червяк Джим заставило мою челюсть отвиснуть и на годы опустится в игровой мир! ДА были времена! Мне на тяжелую работу в шесть утра, а я с женой у приставки зависаем до пяти! :)))) ..........Дань прошлому это здорово! Эта дань как не торкнула! Можно было сделать и по круче! Но все одно! Респект! :)
а чо с графоном?)
Намного лучше чем у оригинала.
с учетом того, на что выходил оригинал...
нЕмного лучше чем у оригинала
У оригинала была отличная графика )
визуальный стиль конечно УГ, угловатое лоуполи в таком виде обычно в мобильные игрульки пихают
О! Когда-то пёрся с Дезэрт страйк, Джангл страйк и Орбан страйк! Таких игруль мне потом долгое время не хватало. Сейчас уже поздно.. Увы.
До Desert Strike конечно далеко, звуки некоторые от туда стырили ну это понятно ради ностальгии, а по графике как флэш игры ВК начало 2010-х. Нет, всё же те игры останутся в нашей памяти и повторить это уже не получится.
на сегу была серия игры подобных , джунги страйк была )) прям ностальгия
послание фанатам Desert Strike
Игра детства...Помню такую игру на Сега.
Сейчас это смотрится дико. Апач летает и делает все что хочет. ПВО? не не слышали, будем из танков и автоматов по вертолету шмалять)
Это вы ещё в шутеры не играли - там пешеходы такое творят...
Какой-то мод на майнкрафт или очередная игра Лего, но точно не попытка в Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike. И вот откуда у некоторых современных разработчиков такая страсть упарываться в такой тупой, никому не нужный юмор в играх? Особенно игр с военной тематикой. Для кого это? Для дебилов? Да на Sega более серьезным выглядел как сюжет, так и геймплей в этих играх. Уже одним этим эта игра отталкивает. Уж лучше в классику переигрывать, чем вот в такое "творение". Печально все это. Как хочется, чтобы хоть кто-нибудь сделал хорошее продолжение как этой серии игр Sega, так и многих других. Но походу не умеют и не хотят. Пока только Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredders Revenge радуют, но там и разработчики уже давно себя зарекомендовавшие. Ну и Iron Meat, вышедшая недавно. Достойнейший клон Contra Hard Corps. А так, что не попытка, то тупо провал. Привет Battletoads из 2020. Так всрать перезапуск жаб, у Мягкософтных просто талант.