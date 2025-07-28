Представлена Clinch Legends - славянская Action/RPG с 12 сюжетными кампаниями

На прошедшем виртуальном фестивале разработчики из студии Nuama Games совместно с издателем Antelus Games подробно рассказали о своем новом проекте — Clinch Legends. Это Action/RPG от третьего лица в сеттинге славяно-скандинавского низкого фэнтези, создаваемая на движке Unreal Engine 5.

Ключевой особенностью проекта станет наличие 12 играбельных персонажей, каждый из которых получит собственную сюжетную кампанию продолжительностью около 3-4 часов. Все истории будут развиваться параллельно и вращаться вокруг загадочного турнира, на который герои прибывают с разными целями. Разработчики вдохновляются боевыми системами таких игр, как World of Warcraft и Dragon Age: Origins, обещая большое количество тактических и стратегических возможностей в бою.

Все герои разделены на четыре анклава. Игрокам предстоит управлять воинами, от классических стражей до инженеров; магами; пронырами-лиходеями, способными уходить в тень; а также друидами, общающимися с животными и духами стихий. При этом действия, совершенные в кампании одного персонажа, смогут повлиять на мир и события в историях других героев. Создатели привели пример, что если в кампании за инженера взорвать мост, то при прохождении за другого персонажа в определенный момент этот мост окажется разрушенным, что заставит искать обходной путь.

Изначально Clinch Legends задумывалась как соревновательный онлайн-проект, но для более глубокого знакомства игроков со вселенной было решено сначала выпустить одиночную игру.