Представлена Clinch Legends - славянская Action/RPG с 12 сюжетными кампаниями

На прошедшем виртуальном фестивале разработчики из студии Nuama Games совместно с издателем Antelus Games подробно рассказали о своем новом проекте — Clinch Legends. Это Action/RPG от третьего лица в сеттинге славяно-скандинавского низкого фэнтези, создаваемая на движке Unreal Engine 5.
Ключевой особенностью проекта станет наличие 12 играбельных персонажей, каждый из которых получит собственную сюжетную кампанию продолжительностью около 3-4 часов. Все истории будут развиваться параллельно и вращаться вокруг загадочного турнира, на который герои прибывают с разными целями. Разработчики вдохновляются боевыми системами таких игр, как World of Warcraft и Dragon Age: Origins, обещая большое количество тактических и стратегических возможностей в бою.
Все герои разделены на четыре анклава. Игрокам предстоит управлять воинами, от классических стражей до инженеров; магами; пронырами-лиходеями, способными уходить в тень; а также друидами, общающимися с животными и духами стихий. При этом действия, совершенные в кампании одного персонажа, смогут повлиять на мир и события в историях других героев. Создатели привели пример, что если в кампании за инженера взорвать мост, то при прохождении за другого персонажа в определенный момент этот мост окажется разрушенным, что заставит искать обходной путь.
Изначально Clinch Legends задумывалась как соревновательный онлайн-проект, но для более глубокого знакомства игроков со вселенной было решено сначала выпустить одиночную игру.
Мортал комбат?)
После уе5 не читаю.
пока ничего не понятно
Выглядит как 12 прологов для ммо которую уже отменили. Очередной славянский сеттинг на Unreal Engine чтобы продать набор ассетов подороже.