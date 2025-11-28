Ролевой эпос Clockwork Revolution может выйти в 2026 году

Ролевая игра Clockwork Revolution, о которой давно не было новостей, вероятно, может выйти в следующем году. Последние обновления о проекте от студии inXile датированы летом, а точной даты релиза разработчики не называли. В сети обратили внимание на профиль LinkedIn бывшего сценариста студии Нэйтана Лонга, где в разделе, посвящённом Clockwork Revolution, указан 2026 год как ориентировочный срок выхода.

Clockwork Revolution — амбициозная ролевая игра с элементами стимпанка и путешествий во времени. Игрокам предстоит исследовать прошлое города Авалон, при этом все действия напрямую влияют на будущее города и судьбу его жителей, создавая глубокий нелинейный нарратив.

Последний раз проект демонстрировался на Xbox Games Showcase летом 2025 года. Тогда был показан эффектный сюжетный трейлер с разнообразными персонажами, боевыми сценами и элементами исследования. Несмотря на долгий период ожидания, интерес к игре остаётся высоким, а фанаты студии inXile надеются на новые подробности в ближайшее время.

Clockwork Revolution обещает стать одной из самых интересных ролевых новинок с уникальным миром, насыщенным сюжетными поворотами и значимыми последствиями для игроков.