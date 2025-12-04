Состоялся выход кооперативного экшена Cloudheim в раннем доступе Steam

Студия Noodle Cat Games объявила о выпуске своего дебютного проекта Cloudheim в формате раннего доступа. Игра представляет собой приключенческий экшен с элементами ролевой игры и крафтинга, рассчитанный на кооперативное прохождение группой до четырех человек. События разворачиваются в мире, пережившем Рагнарек, где игрокам предстоит взять на себя роль избранных героев, именуемых Рунари, и восстановить разрушенную вселенную.

Ключевой особенностью игрового процесса разработчики называют боевую систему, основанную на физике. Персонажи могут использовать окружение для нанесения урона, запускать врагов в воздух и создавать хаотичные комбинации атак. Игрокам доступны четыре класса: Рунический клинок, Крушитель, Страж и Рейнджер, каждый из которых обладает собственным набором оружия и навыков. Прокачка героев позволяет достичь восьмидесятого уровня и комбинировать различные стили игры.

В перерывах между сражениями пользователи возвращаются на летающую базу-черепаху под названием Odin Shell. Здесь реализована система визуального крафтинга без использования привычных меню, где игроки могут создавать снаряжение, готовить пищу и заниматься алхимией, просто взаимодействуя с объектами. База также служит магазином, который можно улучшать и декорировать для привлечения клиентов со всего королевства.

На старте раннего доступа в Cloudheim открыты для исследования пять крупных островов, включая Аркадию и ледяной Фроствальдр. Авторы обещают поддерживать проект регулярными обновлениями в течение девяти-двенадцати месяцев перед полноценным релизом. В дорожной карте уже заявлены зимнее событие, новые виды оружия, дополнительные острова и внедрение системы погоды. В данный момент на игру действует скидка в честь выхода, а для запуска потребуется видеокарта уровня GeForce GTX 1660 и 16 гигабайт оперативной памяти.