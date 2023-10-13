Cloudpunk выйдет на Xbox Series X|S на следующей неделе ©

Издатель Maximum Entertainment Merge Games и разработчик Ion Lands объявили, что Cloudpunk появится у игроков Xbox Series X с 16 октября.

Обновление, переработанное и оптимизированное для следующего поколения, будет доступно бесплатно всем нынешним владельцам цифровой версии Cloudpunk на Xbox. Исследуйте огромный город в стиле киберпанк со всеми новыми функциями, включая более быструю загрузку, более качественную графику, более объемное освещение, режим кабины, увеличенную дальность прорисовки рендеринга, качество тумана и многое другое.

Игроки Xbox Series X|S могут исследовать неоновый мегаполис на Series X с повышенным разрешением 4K 30 кадров в секунду, 1440p 60 кадров в секунду и 1080p 60 кадров в секунду на Series S.