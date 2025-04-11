CloverPit - дьявольский roguelite-хоррор с игровым автоматом и смертельной ставкой

Издатель Future Friends Games и студия Panik Arcade анонсировали мрачную roguelite-хоррор игру CloverPit для PC. Её релиз намечен на 2025 год, но уже сейчас на Steam доступна демоверсия. Разработчики называют проект «демоническим ребёнком Balatro и Buckshot Roulette» — и не зря.

Вы оказываетесь заперты в ржавой камере вместе с игровым автоматом и банкоматом, и ваша цель — выплачивать долг после каждого раунда. Не сумеете — проиграете не только игру, но, возможно, и душу. Манипулируйте автоматом, ломайте правила, комбинируйте призы и чары, чтобы собирать мощные комбинации и тянуть время до освобождения.

В CloverPit — 150+ предметов, мета-прогрессия, несколько концовок, бесконечный режим и тревожная история зависимости и побега. Атмосфера напоминает комнату страха, а каждый раунд может стать последним. Это не симулятор азартной игры, а гнетущая игра-ужастик, где автомат — лишь инструмент вашего спасения или гибели.

Настоящая удача — выбраться живым.