Создатели Cocoon показали, как игра менялась за годы разработки

Даже для таких маленьких игр, как Cocoon, путь от самого начала до их выпуска действительно долог. Конечно, вам не обязательно быть программистом, чтобы это понять. Тем не менее, всегда приятно увидеть это своими глазами. Йеппе Карлсен, создатель Cocoon, представил несколько коротких видео, в которых продемонстрировал, как изменились отдельные элементы игры.

Точнее, некоторые сцены показывают прототип шестилетней давности, а некоторые — нынешнее состояние игры. Различия, конечно, колоссальные, хотя хорошо видно, что у талантливого создателя уже было видение того, какой будет игра в самом конце всего процесса.