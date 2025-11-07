В новом трейлере Code Vein 2 показали Лу Магмелл

Bandai Namco представила новый трейлер игры Code Vein 2, посвящённый персонажу Лу Магмелл. Этот ревенант является двойником главного героя и ранее спасла ему жизнь. В сюжетных сценах, которые занимают значительную часть ролика, героиня обещает постоянно поддерживать протагониста. Однако паре придётся быть предельно осторожными, поскольку их действия способны повлиять на временную шкалу вселенной.

Трейлер также включает кадры игрового процесса. Лу Магмелл будет сопровождать игрока в некоторых сегментах и активно участвовать в боях, включая сражения с боссами. Героиня обладает уникальной способностью — она может возвышаться на крыльях и наносить мощный удар, что может кардинально изменить ход битвы.

Релиз Code Vein 2 запланирован на 30 января 2026 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Предварительные заказы на игру уже открыты. Ранее разработчики показывали короткий геймплейный ролик, который разочаровал некоторых поклонников серии.

Новый трейлер с Лу Магмелл также вызвал критику. Часть зрителей в комментариях отмечают «отсутствие» теней, из-за чего графика не всегда выглядит современной. Code Vein 2 продолжает традиции «аниме-соулслайков» — жанра, сочетающего сложный геймплей и яркий визуальный стиль, который стал особенно популярен после успеха первой части и таких игр как Nioh.