Commandos: Origins получила демоверсию на ПК и Xbox Series

Commandos: Origins выйдет в конце этого года, но поклонники тактической серии могут заранее узнать, что предложит последняя часть серии.

Commandos: Origins наконец-то получила играбельную демоверсию. После презентации игрового процесса в августе и закрытых бета-тестов Claymore Game и Kalypso Media позволили поклонникам тактических игр оценить новую часть культовой серии.

Демоверсия доступна на ПК и Xbox Series X/S. Игроки могут проверить одну миссию, подготовленную создателями специально для демоверсии. Благодаря этому она должна дать игрокам предвкушение «сложной игровой механики и тактической скрытности», которые в полной мере можно ощутить после выхода Commandos: Origins в конце этого года.

К сожалению, хотя 2024 год медленно подходит к концу, разработчик и издатель не указали дату выхода этой игры в объявлении о доступности демоверсии.