Commandos: Origins получила демоверсию на ПК и Xbox Series

Commandos: Origins выйдет в конце этого года, но поклонники тактической серии могут заранее узнать, что предложит последняя часть серии.
Commandos: Origins наконец-то получила играбельную демоверсию. После презентации игрового процесса в августе и закрытых бета-тестов Claymore Game и Kalypso Media позволили поклонникам тактических игр оценить новую часть культовой серии.
Демоверсия доступна на ПК и Xbox Series X/S. Игроки могут проверить одну миссию, подготовленную создателями специально для демоверсии. Благодаря этому она должна дать игрокам предвкушение «сложной игровой механики и тактической скрытности», которые в полной мере можно ощутить после выхода Commandos: Origins в конце этого года.
К сожалению, хотя 2024 год медленно подходит к концу, разработчик и издатель не указали дату выхода этой игры в объявлении о доступности демоверсии.
Интересно попробовать будет, в своё время прошёл 2 и 3 третью часть несколько раз
2 часть классика , пройдена N..количество раз) 3 не зашла по сравнению со 2ой,очень интересно что тут сделали,куда ушли,надеюсь нет))
Сколько на командосы было убито времени, не буду портить воспоминания )
Спасибо не нужно последнее что было это фаршмак полнейший,свастоны убрали,серьезно ? В игре про вторую мировую они убрали свастоны,ну это писец,а то вдруг убогие обидеться. И в дополнение в оригинс они перегрузили интерфейс какой то шляпой все пестрое как попугай,не мне такого не нужно это уже не коммандос а шляпотина для казуалов.
Когда запускаешь демку первое что тебя спрашивают, это показывать свастон или просто крестик, так что наезд мимо
Я не про эту а про ремастеред но тоже командос там тебя никто не спрашивает,а взяли и просто вырезали из игры а это детская шляпотина а не коммандос,так что наезд в точку.
Играл и в старые части и в демку. В целом остался доволен. Выйдет, прикуплю себе в коллекцию.
Поиграл чуть больше часика в демку,в целом нету ощущения коммандоса) как бы вроде и ждешь , ищешь , но маленько другое что то,нету этой атмосферы, но в целом не плохо , немного цветасто , но ощущения конечно другие , но я бы в полную сыграл точно,нотки ностальгии все равно проскакивают)) до этого пробовал 63 Days , что то похожее , но не то,там как то все похуже реализовано
Еще напрягло виденье ассасина) зачем...почему...не понятно) только лишь нынешние реалии)
Короче я бы поставил пока 7 из 10
Думаю зайдет только тем, кто играл в оригинальную старую трилогию. В свое время одной из самых любимых игр у меня была.