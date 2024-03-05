Kalypso ищет альфа-тестеров для Commandos: Origins

Commandos: Origins — это приквел известной тактической серии, над которой работает Claymore Game Studios под руководством Kalypso. Интересно, что в разработке игры помогает и словацкая студия Games Farm, которой принадлежит относительно значительная часть игры. Если вы с нетерпением ждете выхода игры, возможно, вам повезет опробовать ее до выхода.
Команда разработчиков ищет опытных ветеранов Commandos, а также новых талантливых кадетов, которые помогут создать эту новую игру. Примите участие в нескольких миссиях в разных локациях: от палящей африканской пустыни до беспощадной арктической тундры. Во главе этого захватывающего конфликта стоит отряд коммандос под руководством Зеленого берета Джека О'Хара.
Альфа- и бета-тесты в Steam и Microsoft Store ждут нас в течение этого года, хотя даты пока не известны, но на них уже можно подписаться.
А откуда информация о причастности Games Farm к разработке Commandos?
Чет первый раз слышу, чтобы у Games Farm была какая-то связь с этой серией...