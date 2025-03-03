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Commandos: Origins 09.04.2025
7.8 61 оценка

Новый трейлер Commandos: Origins знакомит с героями элитного отряда

butcher69
Новости

Свежий трейлер Commandos: Origins представил всех шесть бойцов элитного подразделения, каждому из которых предстоит сыграть ключевую роль в тайных операциях Второй мировой.

Возглавляет отряд Томас «Сапер» Хэнкок, выбранный британскими военными для формирования группы лучших из лучших. В его команде — Фрэнсис Т. Вулридж, меткий аристократ-снайпер, и Джеймс Блэквуд, закалённый в боях морской пехотинец. Каждый оперативник обладает уникальными навыками, позволяющими действовать скрытно и использовать тактические преимущества.

Игроков ждут 14 насыщенных миссий, в которых они смогут изменить ход истории. Релиз игры состоится 9 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PS4 и Xbox One выйдут позже.

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Commandos: Origins
09.04.2025
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