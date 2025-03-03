Новый трейлер Commandos: Origins знакомит с героями элитного отряда

Свежий трейлер Commandos: Origins представил всех шесть бойцов элитного подразделения, каждому из которых предстоит сыграть ключевую роль в тайных операциях Второй мировой.

Возглавляет отряд Томас «Сапер» Хэнкок, выбранный британскими военными для формирования группы лучших из лучших. В его команде — Фрэнсис Т. Вулридж, меткий аристократ-снайпер, и Джеймс Блэквуд, закалённый в боях морской пехотинец. Каждый оперативник обладает уникальными навыками, позволяющими действовать скрытно и использовать тактические преимущества.

Игроков ждут 14 насыщенных миссий, в которых они смогут изменить ход истории. Релиз игры состоится 9 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PS4 и Xbox One выйдут позже.