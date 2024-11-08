Глава Sony высказался по поводу провала Concord

Глава Sony Хироки Тотоки прокомментировал закрытие шутера Concord, который был закрыт через 11 дней после релиза. Эта неудача обошлась компании в 200 миллионов долларов и привела к роспуску студии Firewalk, отвечавшей за проект. Тотоки отметил, что провал Concord стал для Sony важным уроком, и теперь компания пересмотрит свой подход к разработке игр-сервисов.

В частности, Sony планирует усилить методы оценки потенциального успеха игр, включая проведение внутренних тестов, более тщательную оценку проектов и подбор подходящих сроков для выхода. Тотоки также признал, что такой подход следовало применять раньше, особенно при работе с новыми франшизами. «Мы еще учимся. Когда речь идет о новых франшизах, предсказать результат до начала работы невозможно», — отметил он.

Старший президент Sony по корпоративным коммуникациям и финансам Сахадико Хаякава добавил, что наряду с провалом Concord у компании был успешный запуск шутера Helldivers 2, вышедшего в 2024 году. Он подчеркнул, что опыт, приобретенный в результате этих проектов, будет полезен для будущих разработок.

Sony планирует делиться этим опытом со своими внутренними студиями и применять его для повышения качества своих игр-сервисов.