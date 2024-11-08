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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 265 оценок

Глава Sony высказался по поводу провала Concord

butcher69
Новости

Глава Sony Хироки Тотоки прокомментировал закрытие шутера Concord, который был закрыт через 11 дней после релиза. Эта неудача обошлась компании в 200 миллионов долларов и привела к роспуску студии Firewalk, отвечавшей за проект. Тотоки отметил, что провал Concord стал для Sony важным уроком, и теперь компания пересмотрит свой подход к разработке игр-сервисов.

В частности, Sony планирует усилить методы оценки потенциального успеха игр, включая проведение внутренних тестов, более тщательную оценку проектов и подбор подходящих сроков для выхода. Тотоки также признал, что такой подход следовало применять раньше, особенно при работе с новыми франшизами. «Мы еще учимся. Когда речь идет о новых франшизах, предсказать результат до начала работы невозможно», — отметил он.

Старший президент Sony по корпоративным коммуникациям и финансам Сахадико Хаякава добавил, что наряду с провалом Concord у компании был успешный запуск шутера Helldivers 2, вышедшего в 2024 году. Он подчеркнул, что опыт, приобретенный в результате этих проектов, будет полезен для будущих разработок.

Sony планирует делиться этим опытом со своими внутренними студиями и применять его для повышения качества своих игр-сервисов.

-9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Great-heartedElio

"предсказать результат до начала работы невозможно"

в смысле невозможно. Расскажите тут на PG что хотите сделать, и мы скажем, гoвно получится или нет.

9
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И с максимальной вероятностью угадаем.

1
samosan

Просто надо смотреть на игроков,а не твиттерских.Когда руководитель студии крашенное нечто обзывающее геймеров,шанс выхода хорошей игры близится к нулю.

7
Пользователь ВКонтакте

Первый плюйстейшен вышел в 94 году. И они до сих пор "учатся". Необучаемые, кажись // Александр Ковалёв

6
Morpex333

Был невероятно успешный запуск Helldivers 2. А потом сами его со всего разгону в стену отправили, ещё удивлялись чего комьюнити такое сплоченное, и озлобленное на них...

3
Simulyant

Не верю

2
Макс Макс 007

Учатся они, ага, в школе умственно отсталых, раз сжв пихают!

1
Mundoggu

Какой там опыт они получают? Одну хайпанувшую игру зарыли тупыми решениями, вторую родили уже мертвой.

1
rmplaton
"...и теперь компания пересмотрит свой подход к разработке игр-сервисов"

Неужели до сих пор не понятно, что именно в этом и проблема (помимо "повестки" очевидной) - проблема в том, что вы делаете именно игры-сервисы? Ну не нужны эти поделия никому, кроме вас самих и ваших инвесторов! На каких покупателей вы рассчитываете? На любителей (условного) Fortnite? Ну так эти любители именно в него и будут дальше играть. А остальным не нужен ни он сам, ни его аналоги. Делайте нормальные, качественные одиночные игры, а заодно и прекратите "пилить" их на DLC - и покупатели не замедлят появиться!

0
Пользователь ВКонтакте

Был бы ПСН доступен во всём мире возможно Конкорд и не провалился бы🤔
"с миру по нитке" и был бы успех, а так заперли себя в своей экосистеме в которой оказалось не так много желающих окунуться в этот шедевр. // Виктор Бароменский

0
Пользователь ВКонтакте

Кроме псна это ещё просто плохая игра. И кроме плохой игры это ещё неправильная политическая повестка. Оно не могло не провалиться // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

На любой шитевер найдётся свой фанат и была бы она доступна в большем количестве стран то ценители таких игр слетелись и обеспечили бы этой игре успех🤔😅 // Виктор Бароменский

-1