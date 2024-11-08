Глава Sony высказался по поводу провала Concord

Глава Sony Хироки Тотоки прокомментировал закрытие шутера Concord, который был закрыт через 11 дней после релиза. Эта неудача обошлась компании в 200 миллионов долларов и привела к роспуску студии Firewalk, отвечавшей за проект. Тотоки отметил, что провал Concord стал для Sony важным уроком, и теперь компания пересмотрит свой подход к разработке игр-сервисов.
В частности, Sony планирует усилить методы оценки потенциального успеха игр, включая проведение внутренних тестов, более тщательную оценку проектов и подбор подходящих сроков для выхода. Тотоки также признал, что такой подход следовало применять раньше, особенно при работе с новыми франшизами. «Мы еще учимся. Когда речь идет о новых франшизах, предсказать результат до начала работы невозможно», — отметил он.
Старший президент Sony по корпоративным коммуникациям и финансам Сахадико Хаякава добавил, что наряду с провалом Concord у компании был успешный запуск шутера Helldivers 2, вышедшего в 2024 году. Он подчеркнул, что опыт, приобретенный в результате этих проектов, будет полезен для будущих разработок.
Sony планирует делиться этим опытом со своими внутренними студиями и применять его для повышения качества своих игр-сервисов.
"предсказать результат до начала работы невозможно"
в смысле невозможно. Расскажите тут на PG что хотите сделать, и мы скажем, гoвно получится или нет.
И с максимальной вероятностью угадаем.
Просто надо смотреть на игроков,а не твиттерских.Когда руководитель студии крашенное нечто обзывающее геймеров,шанс выхода хорошей игры близится к нулю.
Первый плюйстейшен вышел в 94 году. И они до сих пор "учатся". Необучаемые, кажись // Александр Ковалёв
Был невероятно успешный запуск Helldivers 2. А потом сами его со всего разгону в стену отправили, ещё удивлялись чего комьюнити такое сплоченное, и озлобленное на них...
Не верю
Учатся они, ага, в школе умственно отсталых, раз сжв пихают!
Какой там опыт они получают? Одну хайпанувшую игру зарыли тупыми решениями, вторую родили уже мертвой.
Неужели до сих пор не понятно, что именно в этом и проблема (помимо "повестки" очевидной) - проблема в том, что вы делаете именно игры-сервисы? Ну не нужны эти поделия никому, кроме вас самих и ваших инвесторов! На каких покупателей вы рассчитываете? На любителей (условного) Fortnite? Ну так эти любители именно в него и будут дальше играть. А остальным не нужен ни он сам, ни его аналоги. Делайте нормальные, качественные одиночные игры, а заодно и прекратите "пилить" их на DLC - и покупатели не замедлят появиться!
Был бы ПСН доступен во всём мире возможно Конкорд и не провалился бы🤔
"с миру по нитке" и был бы успех, а так заперли себя в своей экосистеме в которой оказалось не так много желающих окунуться в этот шедевр. // Виктор Бароменский
Кроме псна это ещё просто плохая игра. И кроме плохой игры это ещё неправильная политическая повестка. Оно не могло не провалиться // Александр Ковалёв
На любой шитевер найдётся свой фанат и была бы она доступна в большем количестве стран то ценители таких игр слетелись и обеспечили бы этой игре успех🤔😅 // Виктор Бароменский