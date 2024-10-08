Оно живое: Concord подаёт признаки жизни в Steam

Многопользовательский сессионный шутер Concord от Firewalk Studios и Sony стал одним из самых громких провалов этого года. Серверы игры закрылись менее чем через две недели после официального запуска. Несмотря на большой бюджет, который, по слухам, составляет 400 миллионов долларов, игра не смогла привлечь пользователей и разочаровала своих игроков. Многие уже успели забыть об этом провале и не ожидали снова услышать об игре, однако внезапно Concord подала признаки жизни.

Внимательные пользователи обнаружили скрытые обновления, которые в последнее время регулярно выходят для Concord. На первый взгляд, с проектом ничего не происходит: игру по-прежнему нельзя купить, а её публичная страница осталась без изменений. Тем не менее, билд игры всё же получает обновления, что стало известно благодаря обновлённой информации на портале SteamDB, который отслеживает активность в цифровом магазине Valve.

Что это означает — пока неясно. Судя по всему, Concord получает ежедневные обновления и исправления уже на протяжении недели. Согласно наблюдениям пользователей, за это время разработчики изменили оригинальные файлы, связанные с PvE-режимом и тестовой веткой закрытого билда игры.

Не исключено, что Concord вскоре вернётся, но уже в новом формате. Разработчики могут сделать игру полностью бесплатной, а также переработать геймплей.