Оно живое: Concord подаёт признаки жизни в Steam

Многопользовательский сессионный шутер Concord от Firewalk Studios и Sony стал одним из самых громких провалов этого года. Серверы игры закрылись менее чем через две недели после официального запуска. Несмотря на большой бюджет, который, по слухам, составляет 400 миллионов долларов, игра не смогла привлечь пользователей и разочаровала своих игроков. Многие уже успели забыть об этом провале и не ожидали снова услышать об игре, однако внезапно Concord подала признаки жизни.
Внимательные пользователи обнаружили скрытые обновления, которые в последнее время регулярно выходят для Concord. На первый взгляд, с проектом ничего не происходит: игру по-прежнему нельзя купить, а её публичная страница осталась без изменений. Тем не менее, билд игры всё же получает обновления, что стало известно благодаря обновлённой информации на портале SteamDB, который отслеживает активность в цифровом магазине Valve.
Что это означает — пока неясно. Судя по всему, Concord получает ежедневные обновления и исправления уже на протяжении недели. Согласно наблюдениям пользователей, за это время разработчики изменили оригинальные файлы, связанные с PvE-режимом и тестовой веткой закрытого билда игры.
Не исключено, что Concord вскоре вернётся, но уже в новом формате. Разработчики могут сделать игру полностью бесплатной, а также переработать геймплей.
Зовите экзорциста, труп зашевелился.
будет фритуплей но повестка так же останется
Так, кто труп пнул? Не трогайте, вонять же будет!
400 лямов потрачено а ботов на стым помойке не дано было купить 🤌 даже гвнокодеры кторые пубг делали и то раскошелились и как им это помогло свой кал продать
Думаю, внезапное появление онлайна только ударит по репутации сони.
Когда игроки что-то ненавидят, они легко выявят ботоводство
Пусть оставят свой высер для их любимого биомусора, для которого эту парашу и делали.
😁😁😁
Дикий ор, жду когда обделаются во второй раз, уже на бесплатной пве основе)))
Значит, всё-таки хотят перезапустить игру как фритуплейку.
Оно живое // Алексей Яковенко
// Alexei Kanygin
Конкорд: Франкенштейн эдишн
ну а что... "продукт"-то готов. Манагеры могут попытаться при его помощи еще хоть копеечку заполучить.
Ну... именно копеечку то они может и получат.
Вот увидите, игра вернётся и сделает рекорд по онлайну))) А потом станет очередным Overwatch
Скорее убейте это!!! Оно шевелиться!!!!)))))
А я ещё живой, я розовый и тёплый
Похоже сони ляжку жгут потраченные 400 лямов, ток даже и бесплатно врят ли кому надо будет такая игра.
Не надо воскрешать это, оно закроется почти сразу снова.
Были ж шутки про "ремастер Конкорда". Ну так вот и...