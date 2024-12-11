Создатель Marvel Rivals рассказал о причинах провала Concord

Создатель Marvel Rivals Таддеус Сассер в интервью VideoGamer высказал свои мысли о самом большом провале Sony - Concord. По его признанию, Concord не смогла привлечь геймеров из-за отсутствия уникальных элементов, которые бы выделяли ее на фоне других игр.

Он подчеркнул, что геймеры уже настолько увлечены многими другими играми, что требуют от новинок чего-то свежего и уникального, что побудило бы их к переменам.

Если вы не предложите игрокам ничего нового, если не убедите их отказаться от того, что они уже знают, что им нравится и во что они играют, вам будет трудно добиться коммерческого успеха, - сказал Таддеус Сассер

И хотя разработчики игр следят за мнением геймеров и проводят соответствующие «исследования», пытаясь как-то повлиять на их реакцию, как отметил Таддеус Сассер, предсказать успех или (как в случае с Concord) финансовый провал очень сложно.

Мы знаем немало примеров, когда игры не оправдывали ожиданий игроков, хотя у них было все необходимое для успеха, - добавил он