Создатель Marvel Rivals рассказал о причинах провала Concord

Создатель Marvel Rivals Таддеус Сассер в интервью VideoGamer высказал свои мысли о самом большом провале Sony - Concord. По его признанию, Concord не смогла привлечь геймеров из-за отсутствия уникальных элементов, которые бы выделяли ее на фоне других игр.
Он подчеркнул, что геймеры уже настолько увлечены многими другими играми, что требуют от новинок чего-то свежего и уникального, что побудило бы их к переменам.
Если вы не предложите игрокам ничего нового, если не убедите их отказаться от того, что они уже знают, что им нравится и во что они играют, вам будет трудно добиться коммерческого успеха, - сказал Таддеус Сассер
И хотя разработчики игр следят за мнением геймеров и проводят соответствующие «исследования», пытаясь как-то повлиять на их реакцию, как отметил Таддеус Сассер, предсказать успех или (как в случае с Concord) финансовый провал очень сложно.
Мы знаем немало примеров, когда игры не оправдывали ожиданий игроков, хотя у них было все необходимое для успеха, - добавил он
Лол провал в повестке и лгбт с чертями.
А что марвел ривс принес нового? Копипаста старого доброго овервотча
Для кого он старый и Добрый то? Овервотч прочее превращения во 2 часть резко вкатился в дно
Чел ты видишь где я указал 2 часть? Я про первую говорил или у тебя не хватает мозга чтобы прочитать и вникнуть в смысл
разве это не одна и та же игра просто цифру сменили и всё
А ты дурачок видишь первую часть?)). Ну ка покажи где она там. Ах да, ее же принудительно заменили на 2. И чё теперь высрешь?
Давно нет. Раньше у игры было много отзывов на положительно. Сейчас там все в красной зоне. Из игры много чего вырезали и сменили в сторону доната. Как и из геймплея много чего убрали
Сочных жоп не было, вот и всё
А в Ривалс есть, особенно у Венома
Я не согласен с ним.
Игрокам нужно просто хорошее, достойное качество привычных им элементов. Стрельба норм, передвижения и отзывчивость персов, скиллы вменяемые, локации, общая графика и стилистика и пр. элементы игры.
*можно подумать, что у Marvel Rivals дофигища уникального!
Да, он не может в открытую сказать реальные причины провала Concord, которых возможно десятки, из-за этики или боязни быть погребённым в клоаках своих соцсетей из-за радужных LGBTQE фанатов, но так откровенно говорить про какие-то новшества... ну камон мужик!
в случае игр сервисов с игроками не совсем понятно будут ли они переходить в какие то полностью другие игры или будут искать близко похожие игры потому что какие то конкретные игры и контент им уже надоели по типу - есть ли игры похожие на ведмака 3? при том мало вероятно что можно сделать которая просто будет ультимативно во всем лучше благодаря грубой силе. а те игры которые стали популярны зачастую не очевидно почему они стали популярны либо это старые представители этого жанра и они на вершине горы просто.
касательно повестки врядли наверно. например у эпик гамез была какая то там игра с хорошей реалисточной графикой и всякими героями, но она не взлетела, помимо унреал термент который тоже сделал бесперспективный пук. а стал популярен довольно кривой стилизованный цветастый фортайт.
к "не предложили ничего нового" я бы еще добавил отвратный дизайн персонажей и то что игра была платной когда ее конкуренты были фритуплейками
Даже не знаю, что могло пойти не так. Платная сессионка, напрочь скопированная с овервотча, обмазанная повесткой и требующая обязательного PSN. Реально, чё никто не играет. Непонятно
игра - гвно , вот вообщем то и причина провала… да, типа сейчас дофига дерьмища и похуже которое играется и покупается, к сожалению, однако именно этому уг не фортануло
"Ой, а как так вышло? Ой, конкорд провалился, ой... ой, а почему же?"
А вдруг сони обидится, если кто-то прямо скажет, что они слили сотни миллионов тупо в унитаз, да?
Я начинаю опасаться, что они реально не понимают, "а что же с конкордом было не так?", и пока это так, время от времени будут появляться такие вот "конкорды".