В сеть утекла девелоперская сборка злосчастной Concord

Как утверждает портал VGC, он получил доступ к незаконченной версии Concord от Firewalk Studios. Нет нужды пересказывать историю live-сервиса PlayStation, который был закрыт всего через две недели после запуска в августе 2024 года.

Данная версия датируется 14 ноября 2023 года, то есть примерно за девять месяцев до релиза самой игры. Правда, в такую сборку Concord нельзя поиграть, так как в ней доступно только меню. Меню содержит 16 фриганов из финальной версии игры, а также магазин и карту с изображением различных планет в галактике. И наконец, для разработчиков предусмотрены опции по подбору игроков и руководство по шрифтам игры.

По всей видимости, эту версию можно будет скачать с различных форумов. Впрочем, она не представляет особого интереса, поскольку Concord совершенно неиграбелен.