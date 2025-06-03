Игра Contaminant обзавелась трейлером и страницей в Steam

31 мая прошел шоукейс Horror Game Awards, где была представлена игра Contaminant. После этого события в сети стал доступен трейлер продюсерского проекта Владислава Северцева и cтудии «10/09», а на платформе Steam появилась страница игры, которая должна добраться до геймеров уже в 2025 году. Разработчики — российская студия M3at Bicycle.

Главная героиня Мария пребывает в городок Даль, и оказывается на жуткой фабрике, где проводятся эксперименты над людьми. На пути девушке встречаются деформированные монстры, предметы, неподвластные законам физики, и последствия «заигрывания» с другими измерениями.

В приключенческой хоррор-игре на выживание Contaminant действие происходит в постсоветской альтернативной реальности. Управление — от третьего лица. Внутри будут и сложные головоломки, и захватывающие сражения, и пугающая атмосфера сюрреалистического мира — такого близкого и понятного, но такого загадочного.

Минимальные системные требования игры:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 55 GB

Рекомендованные системные требования: