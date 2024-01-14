Инсайдер поделился подробностями игры Contraband

Недавно состоялся подкаст XNC, где инсайдер Middleagegamegy поделился некоторыми подробностями разрабатываемой в студии Avalanche игры Contraband для издательства Microsoft.

По словам инсайдера, он видел в игре наличие кооператива на 4 и 8 человек. Игра по своей атмосфере сильно напомнила ему о таких проектах как: Duke Hazzard, Battlefield Hardline, PayDay/Driver. В настоящее время игра находится в состоянии альфа/бета-тестирования, год выхода проекта неизвестен, но по его информации игру планируют показать пользователям уже в этом году.

Геймплей включает в себя эпичные автомобильные погони, а не только вождение. Кроме того, инсайдер добавил, что пока что не видел существование одиночного режима в игре - тем не менее это не означает, что его не будет. По его словам, сейчас студия активно тестирует разные игровые режимы, и если это не понравится тестерам, они могут перенастроить их.

Стоит уточнить, что данный инсайдер не обладает серьезной репутацией и к его информации стоит относиться с долей скепсиса. Тем не менее, на данный подкаст ранее часто приходили люди с правдивой инсайдерской информацией касательно проектов Microsoft.