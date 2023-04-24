Разработчики Contraband обещают реалистичные и динамичные визуальные эффекты ©

Кооперативный экшен под названием Contraband, где игрокам предстоит взяться за опасные и не совсем законные перевозки грузов, был анонсирован еще в июне 2021 года. Разработчики из Avalanche Studios больше года хранили молчание о своем загадочном проекте, но сегодня решили поделиться интересными деталями игры. Согласно полученной информации, в Contraband будут реализованы впечатляющие визуальные эффекты.

Студия Avalanche опубликовала специальный ролик, в котором художник по визуальным эффектам Мустафа Ал-байди рассказал об использовании графических технологий в новых проектах. По его словам, команда работает над созданием Contraband вместе с инженерами Microsoft, что позволяет реализовать в игре самые реалистичные и динамичные визуальные эффекты.

Наши пушки гремят, наша вода плещется, а наши машины мчатся по огромному открытому миру всевозможными красивыми, реалистичными и динамичными способами.

— описывает Contraband, художник по визуальным эффектам.

Contraband создается для ПК и Xbox Series X. У игры нет даты релиза, однако после летних презентаций она может появится.