Компания Remedy Entertainment объявила, что Alan Wake 2 стала самой продаваемой игрой в истории компании, разойдясь тиражом в 1,3 миллиона копий. И хотя хорор, безусловно, впечатляет своими продажами, предыдущий флагман Remedy, Control, также продолжает продаваться уверенными темпами.

Объявив о росте продаж Alan Wake 2, компания также сообщила, что на сегодняшний день продажи Control превысили 4 млн копий на всех платформах.

В настоящее время Remedy работает над кооперативным спин-оффом, действие которого разворачивается во вселенной Control. Предварительное кодовое название - Condor, но недавняя заявка на регистрацию торговой марки позволяет предположить, что официальное название игры - FBC: Firebreak.

В ноябре 2022 года студия также объявила о начале работы над Control 2 для PS5, Xbox Series X/S и PC. В настоящее время сиквел находится в активной разработке.