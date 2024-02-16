Компания Remedy Entertainment объявила, что Alan Wake 2 стала самой продаваемой игрой в истории компании, разойдясь тиражом в 1,3 миллиона копий. И хотя хорор, безусловно, впечатляет своими продажами, предыдущий флагман Remedy, Control, также продолжает продаваться уверенными темпами.
Объявив о росте продаж Alan Wake 2, компания также сообщила, что на сегодняшний день продажи Control превысили 4 млн копий на всех платформах.
В настоящее время Remedy работает над кооперативным спин-оффом, действие которого разворачивается во вселенной Control. Предварительное кодовое название - Condor, но недавняя заявка на регистрацию торговой марки позволяет предположить, что официальное название игры - FBC: Firebreak.
В ноябре 2022 года студия также объявила о начале работы над Control 2 для PS5, Xbox Series X/S и PC. В настоящее время сиквел находится в активной разработке.
Ну после релиза АВ2 многие ньюфаги пошли сначала посмотреть АВ1, а после него Контрол, так что да, каждая новая игра во франшизе бустит продажи всех предыдущих, это давно известный факт. Ждем озвучку АВ и контрол2 конечно.
1.3 млн это говорит впечатляет ,там ктото в обморок падает ,что за пару лет 10млн смогли продать,такое впечатление ,что геймеров не сотни миллионов ,а от силы пару десятков...
Это не плохой показатель, учитывая, что игра без защиты и, мягко говоря, не для всех.
Я в целом,есть и более популярные,культовые,тот же резик продали 6 лямов и говорят это рекорд,да много примеров... столько новостей ,все сайты забиты,плакаты на все здание и реклама везде,думаешь раз так,то она у каждого второго или третьего ,ну если все о ней говорят и пишут,по мимо маркетинга,потом смотришь,разробы в обморок падают от счастья ,что продали пару лямов,хотя только в стиме активных пользователей больше 120 лямов...
Люблю игры Ремеди за "ни..я не понял, но очень интересно". Особенно интересно распутывать чего они там наворотили.