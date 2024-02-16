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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 1 573 оценки

Продажи Control превысили 4 млн копий

butcher69
Новости

Компания Remedy Entertainment объявила, что Alan Wake 2 стала самой продаваемой игрой в истории компании, разойдясь тиражом в 1,3 миллиона копий. И хотя хорор, безусловно, впечатляет своими продажами, предыдущий флагман Remedy, Control, также продолжает продаваться уверенными темпами.

Объявив о росте продаж Alan Wake 2, компания также сообщила, что на сегодняшний день продажи Control превысили 4 млн копий на всех платформах.

В настоящее время Remedy работает над кооперативным спин-оффом, действие которого разворачивается во вселенной Control. Предварительное кодовое название - Condor, но недавняя заявка на регистрацию торговой марки позволяет предположить, что официальное название игры - FBC: Firebreak.

В ноябре 2022 года студия также объявила о начале работы над Control 2 для PS5, Xbox Series X/S и PC. В настоящее время сиквел находится в активной разработке.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jerrido112

Ну после релиза АВ2 многие ньюфаги пошли сначала посмотреть АВ1, а после него Контрол, так что да, каждая новая игра во франшизе бустит продажи всех предыдущих, это давно известный факт. Ждем озвучку АВ и контрол2 конечно.

3
Rams pg

1.3 млн это говорит впечатляет ,там ктото в обморок падает ,что за пару лет 10млн смогли продать,такое впечатление ,что геймеров не сотни миллионов ,а от силы пару десятков...

0
Deathdoor

Это не плохой показатель, учитывая, что игра без защиты и, мягко говоря, не для всех.

0
Rams pg Deathdoor

Я в целом,есть и более популярные,культовые,тот же резик продали 6 лямов и говорят это рекорд,да много примеров... столько новостей ,все сайты забиты,плакаты на все здание и реклама везде,думаешь раз так,то она у каждого второго или третьего ,ну если все о ней говорят и пишут,по мимо маркетинга,потом смотришь,разробы в обморок падают от счастья ,что продали пару лямов,хотя только в стиме активных пользователей больше 120 лямов...

0
Deathdoor

Люблю игры Ремеди за "ни..я не понял, но очень интересно". Особенно интересно распутывать чего они там наворотили.

-1