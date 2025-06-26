Remedy все еще работает над консольным обновлением для Control

Представители Remedy подтвердили, что консольные поклонники научно-фантастического экшена Control обязательно получат бесплатное обновление, которое вышло на ПК в марте и с тех пор откладывалось для других платформ.

В сообщении в официальных социальных сетях игры компания подчеркнула, что активно работает над назначением даты релиза:

В марте этого года мы выпустили бесплатное обновление Control для ПК и сообщили вам, что такое же обновление появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На подготовку обновления для консолей ушло больше времени, чем мы ожидали, поэтому спешим заверить вас, что мы активно работаем над установлением даты выхода. Контент будет тот же, что и в бесплатном обновлении, которое уже доступно на ПК.



На консолях PS5 и Xbox Series X|S бесплатное обновление Control: Ultimate Edition появится осенью этого года. Благодарим за терпение!

Напомним, что обновление от 10 марта улучшило графику игры, добавило поддержку современных технологий и открыло доступ к новому контенту. Среди основных новых дополнений - миссия Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience, причем доктора Токуи озвучил сам Хидео Кодзима.