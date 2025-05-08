Control 2 будет разработана с меньшим бюджетом, чем Alan Wake 2

Control 2, следующая крупная однопользовательская игра от Remedy, будет сделана с меньшим бюджетом, чем ее последняя однопользовательская игра Alan Wake 2, подтвердил генеральный директор Теро Виртала.

В интервью Game File Виртала рассказал о том, как это будет сделано, и о том, как Remedy учится на прошлых ошибках, чтобы перейти «от выживания к успеху».

Виртала говорит, что, по его мнению, студии нужно 50 миллионов евро, чтобы сделать хорошую игру, и это бюджет Control 2, который немного меньше, чем стоимость Alan Wake 2. Remedy всегда была известна созданием исключительных однопользовательских игр, которые вызывают восторг у критиков, но им никогда не удавалось достичь огромного коммерческого успеха, которого могут достичь другие однопользовательские игры того же рода.

Даже Alan Wake 2, например, только недавно превысила 2 миллиона проданных копий с момента выпуска в 2023 году. Это не значит, что 2 миллиона — это не значительная веха, но это заставляет вас почесать голову, когда вы думаете о том, что Alan Wake 2 широко признана одной из лучших однопользовательских игр и повествовательных историй в видеоиграх за последние годы.

Поэтому неудивительно, что Remedy стремится оптимизировать свой процесс, чтобы по-прежнему выпускать игры, которыми она славится, не опасаясь, что она не выживет.

Control 2 в настоящее время находится в стадии полного производства, но тем временем следующей игрой Remedy станет FBC Firebreak, кооперативная многопользовательская игра, действие которой происходит в мире Control, которая должна выйти в следующем месяце, 17 июня 2025 года, на PS5, Xbox Series X/S и ПК.