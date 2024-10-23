Разработчики Alan Wake 2 внезапно показали таинственный тизер-трейлер Control 2

Когда этого никто не ожидал, разработчики из финской студии Remedy Entertainment решили удивить игроков внезапной демонстрацией первого ролика по ожидаемому сиквелу Control. Авторы не стали публиковать его традиционным способом на популярных видеохостингах, а вместо этого спрятали его внутри недавно вышедшего дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Первый тизер-трейлер Control 2 оставляет больше вопросов, чем даёт ответов, однако увидеть его было интересно многим фанатам.
Тизер продолжения Control можно увидеть во время прохождения дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Если быть точнее, ролик появляется в сцене допроса с участием Дилана Фейдена — того самого брата главной героини Control. В кат-сцене он просит передать его сестре, что он "действительно старался", после чего начинается загадочный ролик, который, судя по всему, является первым трейлером Control 2.
В тизере показывают огромный участок улицы где-то в Нью-Йорке, что может намекать на место действия будущей игры. Если события первой игры разворачивались внутри здания FBC, то в сиквеле они могут происходить уже в более открытых локациях. Несмотря на короткую продолжительность ролика, этого хватило, чтобы запустить активное обсуждение среди поклонников, которые пытаются разгадать оставленные намёки и пасхалки.
Когда ждать релиз Control 2, пока не совсем ясно. У Remedy Entertainment в разработке, помимо этого проекта, находятся ещё FBC: Firebreak и ремейки первых Max Payne.
Надо бы пройти первый, вроде бы и скучный сначала, но потом разгоняется, атмосфера тоже есть и технически игра вполне.
Круто. Продолжение Контроля очень жду. Мне эта история нравится больше чем похождения Алана. Квантовый разлом и Контроль более научные что-ли, мне это ближе.
Теперь будет целый город в Control 2? Пока скоро видимо обновлять видеокарту, даже боюсь представить какие требования у неё будут
О, здорово) Контрол конечно уныл по началу, но в итоге затянул неплохо.
Круто, если действие игры перенесётся в город. С её то скилами там можно будет конкретно разгуляться.
с одной стороны город это отличное решение, но если вспомнить, что в оригинальной контрол порой найти путь в перипетиях "старейшего дома" было не простой задачей, то блуждать по улочкам придётся долго.
После их повесточного Alan Woke 2 и коопераций со свит бейби - не жду от них ничего хорошего. Первая игра была ОК. Просто ОК. Но уверен вторая будет ультрасоевой.
Первый Control был конечно унылой бредятиной с СПГС и кубическими серыми локациями. Если в сиквеле они сделают меняющийся город в духе метроидвании, то было бы круто. Но что с сюжетом? Опять придется все самому додумывать? Хотелось бы чего-то менее душного на сей раз.
Кому этот грибной артхаус от финов интересен? У них ни одна игра нормально окупится даже не может, только на попиле от всяких мракобесов живут
Бонусы сами себя не заработают, понимаю