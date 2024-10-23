Разработчики Alan Wake 2 внезапно показали таинственный тизер-трейлер Control 2

Когда этого никто не ожидал, разработчики из финской студии Remedy Entertainment решили удивить игроков внезапной демонстрацией первого ролика по ожидаемому сиквелу Control. Авторы не стали публиковать его традиционным способом на популярных видеохостингах, а вместо этого спрятали его внутри недавно вышедшего дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Первый тизер-трейлер Control 2 оставляет больше вопросов, чем даёт ответов, однако увидеть его было интересно многим фанатам.

Тизер продолжения Control можно увидеть во время прохождения дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Если быть точнее, ролик появляется в сцене допроса с участием Дилана Фейдена — того самого брата главной героини Control. В кат-сцене он просит передать его сестре, что он "действительно старался", после чего начинается загадочный ролик, который, судя по всему, является первым трейлером Control 2.

В тизере показывают огромный участок улицы где-то в Нью-Йорке, что может намекать на место действия будущей игры. Если события первой игры разворачивались внутри здания FBC, то в сиквеле они могут происходить уже в более открытых локациях. Несмотря на короткую продолжительность ролика, этого хватило, чтобы запустить активное обсуждение среди поклонников, которые пытаются разгадать оставленные намёки и пасхалки.

Когда ждать релиз Control 2, пока не совсем ясно. У Remedy Entertainment в разработке, помимо этого проекта, находятся ещё FBC: Firebreak и ремейки первых Max Payne.