Remedy попросила игроков рассказать о своих ожиданиях от Control 2

Леонид Степанов, занимающий должность старшего геймдизайнера в финской компани Remedy Entertainment, спросил у своих подписщиков в Twitter (X), как они представляют себе Control 2, и попросил написать в комментариях, чего они ждут от сюжета, эстетики и геймплея грядущей игры.
На данный момент твит просмотрели более 17 тысяч человек, которые оставили в комментариях свои предложения, среди них:
- желание вписать в сюжет Макса Пейна;
- больше пугающих моментов;
- больше деталей и ответов, чем вопросов;
- больше подробностей касательно истории игры;
- больше отсылок к Quantum Break, событиям игры и т.д.
А также другие интересные пожелания и идеи. К примеру, добавить в игру уже ставшие знакомыми, но впечатляющие визуальные эффекты «складывающегося города» как в фильме Кристофера Нолана «Начало» (2010) или фильме Сэма Рэйми «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
Напомним, что официальный анонс Control 2 состоялся в ноябре 2022 года. Игра разрабатывается для PC и консолей последнего поколения. Дата релиза пока неизвестна.
Ждем хорошую игру.)
Им плевать на мнение игроков. Не верьте!
Ожидаю, что она будет год - два пытаться отбить хотя бы затраты на производство как Anal Woke 2
Надеюсь она будет не такой скучной и однообразной как первая часть. Обожаю игры Ремеди, но Контрол два раза пытался пройти и бросал на 60% примерно. Не знаю что с ней не так, но просто не идет и всё.
Ожидаю её не ожидать
Не надо писать ЗДЕСЬ свои ожидания. Разрабы не знают про этот сайт и никогда не увидят, то что вы тут пишете.
Нах эта шляпа нужна.
Финальная версия игры на релизе? Слабо?
прошел только когда русская озвучка появилась. Бесило то то не было карты, тупо добавили бы карту, было бы лучше чем разрабы тупо увеличили время прохождения игры без нее.
Там есть карта.