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Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7 101 оценка

Remedy попросила игроков рассказать о своих ожиданиях от Control 2

Gruz_
Новости

Леонид Степанов, занимающий должность старшего геймдизайнера в финской компани Remedy Entertainment, спросил у своих подписщиков в Twitter (X), как они представляют себе Control 2, и попросил написать в комментариях, чего они ждут от сюжета, эстетики и геймплея грядущей игры.

На данный момент твит просмотрели более 17 тысяч человек, которые оставили в комментариях свои предложения, среди них:

  • желание вписать в сюжет Макса Пейна;
  • больше пугающих моментов;
  • больше деталей и ответов, чем вопросов;
  • больше подробностей касательно истории игры;
  • больше отсылок к Quantum Break, событиям игры и т.д.

А также другие интересные пожелания и идеи. К примеру, добавить в игру уже ставшие знакомыми, но впечатляющие визуальные эффекты «складывающегося города» как в фильме Кристофера Нолана «Начало» (2010) или фильме Сэма Рэйми «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Напомним, что официальный анонс Control 2 состоялся в ноябре 2022 года. Игра разрабатывается для PC и консолей последнего поколения. Дата релиза пока неизвестна.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
XalimoV

Ждем хорошую игру.)

3
Pirat13666

Им плевать на мнение игроков. Не верьте!

3
lDjazZy

Ожидаю, что она будет год - два пытаться отбить хотя бы затраты на производство как Anal Woke 2

1
cthulhu42

Надеюсь она будет не такой скучной и однообразной как первая часть. Обожаю игры Ремеди, но Контрол два раза пытался пройти и бросал на 60% примерно. Не знаю что с ней не так, но просто не идет и всё.

1
Destroited

Ожидаю её не ожидать

0
Jarvis666

Не надо писать ЗДЕСЬ свои ожидания. Разрабы не знают про этот сайт и никогда не увидят, то что вы тут пишете.

0
demon33251

Нах эта шляпа нужна.

0
Кей Овальд

Финальная версия игры на релизе? Слабо?

-1
blink182182

прошел только когда русская озвучка появилась. Бесило то то не было карты, тупо добавили бы карту, было бы лучше чем разрабы тупо увеличили время прохождения игры без нее.

-1
Stepan Bratuhin

Там есть карта.

0