Remedy попросила игроков рассказать о своих ожиданиях от Control 2

Леонид Степанов, занимающий должность старшего геймдизайнера в финской компани Remedy Entertainment, спросил у своих подписщиков в Twitter (X), как они представляют себе Control 2, и попросил написать в комментариях, чего они ждут от сюжета, эстетики и геймплея грядущей игры.

На данный момент твит просмотрели более 17 тысяч человек, которые оставили в комментариях свои предложения, среди них:

желание вписать в сюжет Макса Пейна;

больше пугающих моментов;

больше деталей и ответов, чем вопросов;

больше подробностей касательно истории игры;

больше отсылок к Quantum Break, событиям игры и т.д.

А также другие интересные пожелания и идеи. К примеру, добавить в игру уже ставшие знакомыми, но впечатляющие визуальные эффекты «складывающегося города» как в фильме Кристофера Нолана «Начало» (2010) или фильме Сэма Рэйми «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Напомним, что официальный анонс Control 2 состоялся в ноябре 2022 года. Игра разрабатывается для PC и консолей последнего поколения. Дата релиза пока неизвестна.