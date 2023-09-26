Анонсирована повествовательная приключенческая игра про кошку Copycat ©

Разработчик игры Spoonful of Wonder недавно анонсировал Copycat, предстоящую сюжетную приключенческую игру. В этой игре игроки берут на себя роль Доун, недавно усыновленной кошки из приюта, чье место в новом доме был украден подражателем.

Как и в нашумевшей прошлогодней игре Stray, игроки управляют домашней кошкой Доун. Тем не менее, Copycat уделяет больше внимания повествованию, предлагая случайные варианты выбора, которые игрокам приходится делать на протяжении всей игры. Spoonful of Wonder описывает историю Доун как историю трансформации и дружбы.

Сначала Доун считает, что она дикая кошка, и планирует сбежать. Но все меняется, когда она встречает Оливию, одинокую пожилую женщину, оплакивающую исчезновение своего любимого питомца. Поскольку эти двое образуют глубокую связь, планы Доун уйти откладываются. Однако болезнь Оливии дает возможность бездомному подражателю занять место Доун, вынуждая ее выйти на улицу.

Игра отправляет игроков в путешествие по переулкам, заборам и крышам, пока Доун пытается найти дорогу домой к Оливии. Центральный вопрос игры заключается в том, узнает ли Оливия Доун и предпочтет ли ее подражателю. История исследует темы любви, дружбы и верности.

Copycat в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Mac.