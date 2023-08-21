Counter-Strike: Global Offensive исполнилось 11 лет

Counter-Strike: Global Offensive вышла 11 лет назад. Релиз шутера состоялся 21 августа 2012 года.

CS:GO вышла на PC, а также на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра уже давно не получала крупных патчей: разработчики готовят к выходу новую версию шутера, Counter-Strike 2. Это будет бесплатное обновление Counter-Strike: Global Offensive.

Valve анонсировала Counter-Strike 2 в марта 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.