Counter-Strike: Global Offensive исполнилось 11 лет

Counter-Strike: Global Offensive вышла 11 лет назад. Релиз шутера состоялся 21 августа 2012 года.
CS:GO вышла на PC, а также на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра уже давно не получала крупных патчей: разработчики готовят к выходу новую версию шутера, Counter-Strike 2. Это будет бесплатное обновление Counter-Strike: Global Offensive.
Valve анонсировала Counter-Strike 2 в марта 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.
С днюхой легенда
на самом деле 24 года исполнилось, ибо с того момента игра никак не изменилась
Автор, ты бы хоть читал что размещаешь. Время подружиться с календарем
Один из лучших игр. С днём релизам
С днем рожденья. Надеюсь скоро смогу поиграть в перерожденную.