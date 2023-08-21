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Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
7.9 3 683 оценки

Counter-Strike: Global Offensive исполнилось 11 лет

Solstice
Новости

Counter-Strike: Global Offensive вышла 11 лет назад. Релиз шутера состоялся 21 августа 2012 года.

CS:GO вышла на PC, а также на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра уже давно не получала крупных патчей: разработчики готовят к выходу новую версию шутера, Counter-Strike 2. Это будет бесплатное обновление Counter-Strike: Global Offensive.

Valve анонсировала Counter-Strike 2 в марта 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

С днюхой легенда

2
JohnTornton

на самом деле 24 года исполнилось, ибо с того момента игра никак не изменилась

0
Rey Harley
Valve анонсировала Counter-Strike 2 в марта 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.

Автор, ты бы хоть читал что размещаешь. Время подружиться с календарем

-1
Batyr Welshedow

Один из лучших игр. С днём релизам

-1
6363

С днем рожденья. Надеюсь скоро смогу поиграть в перерожденную.

-1