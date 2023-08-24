S1mple назвал величайших игроков в CS:GO после него

Снайпер состава Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев назвал величайших игроков дисциплины, которые идут после него. Мыслями он поделился в англоязычной студии аналитики турнира Gamers8 2023.

Киберспортсмен назвал Николая device Ридтца из Astralis и Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality:

[Кто GOAT в CS:GO?] Я бы сказал, что второй после меня – device. И ZywOo очень-очень близок. - Александр s1mple Костылев

Ближайшим турниром для Natus Vincere станет ESL Pro League Season 18, который стартует 30 августа. NaVi сыграет в группе C вместе с FaZe Clan, fnatic и Imperial Esports.

22 августа стало известно, что платёжный сервис PayPal заблокировал Костылева за нарушение правил регистрации. Игрок принимал на аккаунт донаты.