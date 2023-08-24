S1mple назвал величайших игроков в CS:GO после него

Снайпер состава Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев назвал величайших игроков дисциплины, которые идут после него. Мыслями он поделился в англоязычной студии аналитики турнира Gamers8 2023.
Киберспортсмен назвал Николая device Ридтца из Astralis и Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality:
[Кто GOAT в CS:GO?] Я бы сказал, что второй после меня – device. И ZywOo очень-очень близок. - Александр s1mple Костылев
Ближайшим турниром для Natus Vincere станет ESL Pro League Season 18, который стартует 30 августа. NaVi сыграет в группе C вместе с FaZe Clan, fnatic и Imperial Esports.
22 августа стало известно, что платёжный сервис PayPal заблокировал Костылева за нарушение правил регистрации. Игрок принимал на аккаунт донаты.
Интересно, а кто его назвал великим? Да может я лучше него играю, кто знает?
никто об этом и не узнает, не переживай.
Дурачек великим стал? Ооооооокей
А как же Бургер Кинг? Нагибатор69?
Это объясняет почему он не упомянул меня, я ведь стою перед ним