Team Spirit разгромили Apeks на старте IEM Katowice 2024

На турнире IEM Katowice 2024 по CS:GO команда Team Spirit одержала победу над Apeks в своей первой игре на стадии Play-In. Игра на карте Ancient завершилась со счетом 13:0 в пользу коллектива, возглавляемого Леонидом "chopper" Вишняковым.

После этого успешного выступления Team Spirit переходит в следующий раунд турнира, где им предстоит сразиться с победителем пары FURIA Esports — The Mongolz. Этот матч запланирован на 1 февраля в 15:30.

Аpeks же перемещаются в нижнюю сетку, где в первом раунде их соперником станет проигравшая команда из пары FURIA Esports — The Mongolz.

IEM Katowice 2024 проходит с 31 января по 11 февраля в городе Катовице, Польша. В этом турнире участвуют 24 коллектива, которые соревнуются за миллион долларов призового фонда.