FACEIT ужесточает системные требования для борьбы с читерами

Игровая платформа FACEIT анонсировала важные изменения в системных требованиях, направленные на усиление борьбы с нечестной игрой. В ближайшее время все игроки должны будут активировать функции безопасности TPM 2.0 и Secure Boot, а в будущем компания полностью прекратит поддержку операционной системы Windows 10.

Согласно информации из официального раздела поддержки FACEIT, для повышения уровня безопасности и эффективности античита от пользователей потребуется наличие на их системах модуля TPM 2.0 и включенной функции Secure Boot. Эти меры призваны закрыть распространенные уязвимости, которые используются разработчиками читов. Хотя для некоторых пользователей эти требования уже действуют, в скором времени они станут обязательными для всех без исключения.

Кроме того, платформа готовится к прекращению поддержки Windows 10. Начиная с октября 2026 года, для игры на FACEIT потребуется операционная система Windows 11. Это решение связано с графиком поддержки от Microsoft, которая прекращает выпуск обновлений безопасности для потребительских версий Windows 10. По мнению команды FACEIT, отсутствие обновлений делает старую ОС более уязвимой для злоумышленников и создателей читов.