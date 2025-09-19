FISSURE Playground 2 - плей-оффы

FISSURE Playground 2 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 12 по 21 сентября в Белграде (Сербия) на большой Белград Арене. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

Источник фотографии - hltv.org

Турнир включает в себя групповую стадию и плей-оффы. Групповая стадия началась 12 сентября и закончилась 17 сентября. На прошлом FISSURE Playground 1, который проходил летом 2025 года чемпионами стали китайская команда TYLOO. Обладателем MVP стал JamYoung. Все участники этого этапа:

После ожесточенной борьбы в групповой стадии вышли в плей-офф всего 8 команд. Например, Falcons заслужили игру на арене, не проиграв ни одной карты в группе. Но есть команды, которые смогли выйти в плей-офф с кровью и потом. Это Astralis, paIN и Team Liquid. Для команды Virtus.Pro этот турнир стал уже третьим турниром, когда они заканчивают выступление на последних строчках.

Сетка групповой стадии

Сегодня уже начались четверть-финалы на большой Белград Арене в Сербии. И уже есть первые результаты, команда The MongolZ в тяжелой борьбе обыграла победителя прошлого турнира в Лондоне - G2. Многие люди предполагают, что чемпионами станут Falcons. Но чемпиона мы узнаем уже в это воскресенье.