Готовьтесь к новому дню - разработчики держат фанатов CS в напряжении

Эпопея с шапкой официального twitter-аккаунта Counter-Strike 2 продолжается. Недавно в ней задавался вопрос о том, что все будут делать в следующую среду. Затем послание изменилось на "Рассвет последнего дня". Мы ждали релиз, но получили "новую серию" мини-сериала в шапке профиля.
Странный способ тизиринга начинает вызывать вопросы. Держать интригу и бросаться загадками в фанатов — не новая практика. Но, кажется, что в случае с Counter-Strike 2 шутка немного затянулась. После вчерашнего сообщения можно было предположить скорый релиз игры. Увы, но нет. Сообщество получило только новое сообщение. Прямой перевод звучит как "Рассвет нового дня", но часто это фраза подразумевает "Готовьтесь к новому дню".
UPD: Стоит отметить, что с CS:GO попрощались ESL (международная киберспортивная организация) и FACEIT (киберспортивная платформа).
Остается вопрос — сервера начали готовить к обновлению? Или все это было сделано для привлечения внимания к самой Counter-Strike 2. Хайп вокруг игры успел улечься, ведь обещанного летнего релиза так и не состоялось. Продолжаем ждать, а свои варианты происходящего пишите в комментариях.
Походу ГГ. Подключиться к серверам невозможно
Еще ночью отключили.
Не гони, я играл 3 часа назад
Ну, не думаю что Кс 2 выпустили бы так рано, на сколько я помню там даже не все карты перевели на Сурс 2, работы много и не думаю что игру выпустят так рано.
Доступного пула вполне хватает для популярных режимов, другое дело что игра сырая
Кс2 так и не вышел? Лол
Если я не ошибаюсь, то переход происходит прямо сейчас
Будет классно если стартанет с новой операцией
Обещали летом, лето закончилось на прошлой неделе, а воз и ныне там.)
У нас сегодня было +30, чем не лето?
Играл в CS 1.6, играю и буду играть до тех пор, пока существует хотя бы один топовый сервер. Редко играю в CS: GO ради дропа. И другие части не интересны.