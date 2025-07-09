Инсайдер: Valve усилит контроль за покупкой предметов в Steam

Компания планирует добавить дополнительную проверку

Инсайдер и датамайнер Максим «Gabe Follower» Полетаев рассказал, что Valve создает новую меру безопасности, которая позволит лучше контролировать покупку косметических предметов на торговой площадке Steam. По его словам, она предназначена, в основном, для скинов из Counter-Strike 2.

«Valve работает над дополнительной проверкой с помощью мобильного приложения Steam при покупке предметов в категории "за штуку" на торговой площадке. В основном для скинов из Counter-Strike 2».



Максим «Gabe Follower» Полетаев, датамайнер

На текущий момент дополнительная проверка в мобильном приложении Steam используется только при продаже предметов из инвентаря пользователей. Пока не известно, добавит ли в результате Valve подобную систему для покупки скинов.