Инсайдер: Valve усилит контроль за покупкой предметов в Steam

Компания планирует добавить дополнительную проверку
Инсайдер и датамайнер Максим «Gabe Follower» Полетаев рассказал, что Valve создает новую меру безопасности, которая позволит лучше контролировать покупку косметических предметов на торговой площадке Steam. По его словам, она предназначена, в основном, для скинов из Counter-Strike 2.
«Valve работает над дополнительной проверкой с помощью мобильного приложения Steam при покупке предметов в категории "за штуку" на торговой площадке. В основном для скинов из Counter-Strike 2».
Максим «Gabe Follower» Полетаев, датамайнер
На текущий момент дополнительная проверка в мобильном приложении Steam используется только при продаже предметов из инвентаря пользователей. Пока не известно, добавит ли в результате Valve подобную систему для покупки скинов.
Казино надо защищать) пофиг что античит дырявый
Хорошие слова. Античит у них вообще мертвый. У меня один чел есть и он уже два года спокойно с читами в CS2 гоняет и даже когда открыто игра, его всё равно не банят.
В обычном их рассадник.
Есть такое. Но в премьере тоже много. У меня в тиме один был, он сказал, что специально так катает, чтобы потом аккаунт дороже продать с высоким скилом в премьере. Может врет, а может нет. Я от других такого не слышал.
Чего мимо кассы идёт и объем, на который закрывать глаза уже не получается ?
да с читаками пусть хоть что то делают... захожу раз в неделю чисто сундук получить и продать но играть очень сложно... ладно я а как же те кто на постоянке играет в это...
Я тоже так делаю. Не хочу часто в эту помойку играть, лучше в сурс поиграю